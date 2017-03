Bad Düben. Zahlreiche Kameraden und Gäste konnte Bad Dübens Wehrleiter Matthias Eichler bei der Feuerwehr-Jahresversammlung am Freitagabend im Gerätehaus begrüßen. Darunter die Bürgermeisterin der Kurstadt, Astrid Münster, und der stellvertretende Kreisbrandmeister Kay Kunath. Der Wehrleiter blickte auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Als positiv wertete er, dass endlich die digitale Funktechnik eingezogen ist und dadurch eine wesentliche Erleichterung bei den Einsätzen zu spüren ist. Lobende Worte gab es auch in Richtung Nachwuchs. „Vor allem junge Menschen für unsere Arbeit zu begeistern, war in der Vergangenheit nicht immer einfach. Dank unserer mittlerweile sehr fleißigen Nachwuchsarbeit durch die Jugendwarte der drei Ortsteile konnte in unserer Jugendfeuerwehr ein deutliches Plus verzeichnet werden. Denn mittlerweile gibt es hier 53 Mädchen und Jungen, die regelmäßig zu uns kommen“, lobte Eichler. Aktuell stehen in den Reihen der Bad Dübener Feuerwehr einschließlich der Ortsteile Schnaditz und Tiefensee 92 Kameraden, davon zwölf Frauen, zur Verfügung. In der Alters- und Ehrenabteilung kommen noch einmal 45 Kameraden dazu.

Eichler zählte zahlreiche Veranstaltungen aus dem Jahre 2016 auf. Darunter einen Tag der offenen Tür, den Probebetrieb am Bootsanleger, Stadtfest und die vielen Besuche von Kindergruppen im Gerätehaus. Im vergangenen Jahre rückten die Bad Dübener Kameraden zu insgesamt 64 Einsätzen aus. In Schnaditz waren es elf und in Tiefensee 23 Alarmierungen zu Unfällen, Bränden und technischen Hilfeleistungen. Aber es gab auch 16 Fehlalarmierungen. Einen besonderen Einsatz erlebten die Tiefenseer Feuerwehrleute, als sie bei einem Einsatz 30 Schafe am Muldeufer in Sicherheit brachten.

Ein weiterer Höhepunkt des Abends waren die Ehrungen und Beförderungen. Heinz Seiboth erhielt für sein 60. Dienstjubiläum das Ehrenkreuz des Kreisfeuerwehrverbandes Delitzsch. Die Kameraden Siegfried Kübler, Roland Tönjes und Erich Heßler wurden für ihr 50. Dienstjubiläum ausgezeichnet. Die höchste Beförderung des Abends erhielt Bad Dübens Stadtteilwehrleiter Christian Noack. Er wurde vom Hauptlöschmeister zum Brandmeister befördert.

Auch Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster dankte in einer kurzen Ansprache den Kameraden und hatte für die nächsten Jahre ein paar Geschenke dabei. So sollen schrittweise ein neuer Spreizer für technische Hilfeleistungen, ein Feuerwehrboot und ein neues Löschfahrzeug als Ersatz angeschafft werden.

Von Steffen Brost