Bad Düben

Einen tierischen Einsatz mussten die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben am Sonntagmittag in der Nähe des Roten Ufers bewältigen. Spaziergänger hatten ein Pferd in der Mulde gemeldet, das das Wasser nicht mehr aus eigener Kraft verlassen konnte. Ein Kamerad begab sich mit einer Leine gesichert in den Fluss und konnte zum Pferd schwimmen. Dieses wurde, nachdem es sich beruhigt hatte, mittels Feuerwehrleine gesichert und konnte so langsam aus dem Wasser geführt werden. Dort wurde das Tier an den Besitzer übergeben.

Von LVZ