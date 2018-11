Bad Düben

Für Aufregung in Bad Düben sorgte am Abend des 30. Oktobers der Vollbrand eines leerstehenden Wohnhauses in der Eilenburger Straße . Eine stark riechenden Rauchglocke hing damals stundenlang über der Stadt. 36 Kameraden der Freiwilligen Stadtteilfeuerwehren Bad Düben, Schnaditz und Tiefensee waren den ganzen Abend mit den Löscharbeiten beschäftigt.

Gefährliche Brandbekämpfung

Die Brandbekämpfung war zudem sehr gefährlich, weil teilweise mit Unkraut und Buschwerk zugewachsene Schächte zu schweren Unfällen hätten führen können. Zur Brandursache kann bislang noch nichts gesagt werden. Die Polizei ermittelt immer noch in alle Richtungen. Auch eine Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen.

Seit dem Brand ist nicht viel am „Geisterhaus“ passiert. Überall lauern Gefahren. Jetzt soll das Areal abgesperrt werden. Quelle: Steffen Brost

Doch was ist seitdem passiert? Den Anwohnern ist das verwilderte Grundstück, dabei handelt es sich um eine ehemalige Gärtnerei, schon lange ein Dorn im Auge. Denn das frei zugängliche Gelände birgt haufenweise Gefahren wie offenstehende Gruben, wo früher Rohrleitungen für die Gewächshäuser entlangliefen.

Gebäude ist Abenteuerspielplatz

Auch das Gebäude selbst war jahrelang ein regelrechter Abenteuerspielplatz für Kinder und Jugendliche geworden.

Auch diese leerstehende Garage mit haufenweise Müll und Unrat gehört zum Grundstück. Quelle: Steffen Brost

Nach dem Brand ist nicht nur die Kriminalpolizei tätig geworden sondern auch das Bad Dübener Ordnungsamt. „Die Kriminalpolizei hat die Besitzer ausfindig gemacht. Dabei handelt es sich um eine Familie, die weit zerstreut wohnt. Eine Person wohnt wohl noch in Bad Schmiedeberg, eine andere in Laos auf dem asiatischen Kontinent“, erklärte Bad Dübens Ordnungsamtchefin Gabriele Leibnitz.

Die Zufahrt zum Brandgrundstück in der Eilenburger Straße ist stark verwildert. Jetzt soll sie mit einem Bauzaun gesichert werden. Quelle: Steffen Brost

Die Stadt hat jetzt die Besitzer angeschrieben und aufgefordert, für eine entsprechende Sicherung des leerstehenden Hauses samt Grundstück zu sorgen. „Das sind Auflagen die in solchen Fällen gestellt werden. Jetzt müssen wir ihnen ein paar Tage Zeit geben, dass sie diese erfüllen können. Passiert nichts, werden sogenannten Ersatzmaßnahmen eingeleitet. Das bedeutet, dass die Stadt das Grundstück mit Bauzäunen sichert und den Besitzern diese Kosten in Rechnung stellt“, so Leibnitz weiter. Bis es soweit ist, kann man nur hoffen, dass das Gelände nicht wieder zur Spielwiese von Kindern und Jugendlichen wird.

Von Steffen Brost