Rund 400 000 Euro investierte die Bad Dübener Wohnungsgenossenschaft Heideland im vergangenen Jahr in ihre 327 Wohnungseinheiten. Der größte Posten floss dabei in geplante Wohnungssanierungen nach einem Mieterwechsel.

Große Wohnungen sind in Düben gefragt

„Außerdem steigt die Nachfrage nach großen Wohnungen immer mehr an. Deswegen wurden im Windmühlenweg aus insgesamt zehn Wohnungen jeweils fünf gemacht“, erzählte Katharina Michael vom Vorstand. Diese hätten jetzt zwischen 75 und 85 Quadratmeter. Sie seien mit zwei Bädern und einer großen Wohnküche ausgestattet. Außerdem wurden die Fassadenanstriche der Gebäude erneuert, es gab Kellertreppensanierungen sowie Einbau von Fußwegen hinter den Gebäuden in den Heideland-Häusern im Windmühlenweg. Im Heidering erfolgte die Sanierung verschiedener Treppenhäuser, und in der Schmiedeberger Straße wurde eine Anlage zur Erwärmung des Wassers erneuert.

Der aktuelle Vorstand der Wohnungsgenossenschaft Heideland Bad Düben mit (von links) Horst Nehring, Katharina Michael und Monika Czerwonatis. Quelle: Steffen Brost

„So werden unsere jetzt 327 Wohnungen samt Gebäude Schritt für Schritt moderner. Letztlich sind auch fast alle Gebäude mit freundlichen Farben gestaltet worden. Für viele ein kleiner Farbtupfer in unserer Stadt. Unser Leerstand beträgt aktuell 4,3 Prozent. Das entspricht insgesamt 14 Wohnungen“, so Michael weiter. Für dieses Jahr stehen 450 000 Euro im Investitionsplan. Davon soll in der Hüfnermark 5 ein kompletter Heizungsumbau erfolgen. „Dort stellen wir von Fernwärme auf einen eigenen Brennwertkessel um. Für unsere Mieter wird es dadurch auch günstiger im Bereich der Nebenkosten“, sagte Hausmeister Horst Nehring.

Zudem sind Ersatzbepflanzungen von Bäumen, die Renovierung weiterer Treppenhäuser, der Anbau eines Archivs und eines Technikraumes an der Verwaltung sowie weitere Wohnungsmodernisierungen in allen Wohngebieten geplant.

Ältere Mieter wollen in die unteren Etagen

Seit einigen Jahren macht sich der Vorstand auch Gedanken in Sachen altersgerechtes Wohnen. Der Trend bei vielen älteren Mietern gehe dahin, dass sie in die untersten Etagen ziehen wollen. „Deswegen bauen wir auch in diesen Etagen altersgerecht um, wie bodengleiche Duschen und anderes mehr“, erzählt Michael. Auch mit dem Thema Fahrstuhl habe man sich auseinandergesetzt. Da werde man sich in Zukunft noch mehr Gedanken machen müssen. „Allerdings ist dieses Projekt immer mit einem großen Aufwand, auch aus finanzieller Sicht, an den Gebäuden verbunden, weil während des Einbaus eines Fahrstuhles die Mieter vorübergehend ausziehen müssten“, so Katharina Michael.

Altersgerechter Neubau ist angedacht

Auch der Neubau eines altersgerechtes Wohngebäudes ist geplant. Das soll perspektivisch auf das Gelände einer Gartenanlage hinter dem Garagenkomplex am Heidering entstehen. Die Kleingartenflächen stehen zum größten Teil bereits leer und sollen so einer neuen Nutzung zugeführt werden.

Dieser wenig genutzte Kleingartenbereich hinter dem Garagenkomplex Heidering könnte in ferner Zukunft einmal für altersgerechtes Wohnen zum Tragen kommen. Quelle: Steffen Brost

Zum Eigentum der Wohnungsgenossenschaft Heideland gehören Wohnungseinheiten im Heidering und Windmühlenweg, aber auch Häuser in der Schmiedeberger Straße und in der Hüfnermark. Vor zwei Jahren feierte das Unternehmen den 60. Geburtstag. Personell hat sich 2018 im Vorstand einiges verändert. Die beiden Vorstandsmitglieder Birgitt Knötzsch und Karin Meier wechselten in den Ruhestand und übergaben den Staffelstab an die neuen Mitarbeiter Katharina Michael und Monika Czerwonatis.

