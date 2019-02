Bad Düben

Die erste Erde für den neuen Hort an der Heide-Grundschule in Bad Düben ist längst bewegt, die Zeitkapsel im Beton versenkt, Tag für Tag wird am Bauwerk gewerkelt. Alles gute Nachrichten, zu der sich eine noch bessere gesellt: Die Sächsische Aufbaubank hat die Erhöhung des Fördersatzes auf 100 Prozent bewilligt. Sozusagen als zusätzliches Weihnachtsgeschenk hat der Bescheid in den letzten Dezember-Tagen das Bad Dübener Rathaus erreicht, gab Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) jetzt bekannt.

Bad Düben hat neue Förderrichtlinie sofort genutzt

„Grund für diese Entscheidung war der Mut der Bad Dübener, die Erhöhung des Fördersatzes aufgrund der Möglichkeiten der neuen Förderrichtlinie, die im August erschienen ist, zu beantragen.“ Demnach könne der Fördersatz für Kitas und Einrichtungen, die die soziale Betreuung der Einwohner gewährleisten, im begründeten Einzelfall 100 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten betragen.

Vorhaben ist baulich und konzeptionell anspruchsvoll

Diese Chance ließ sich die Stadt nicht entgehen, begründete mit Hilfe der DSK Leipzig als beauftragter Treuhänderin die Erhöhung unter anderem mit der räumlichen und pädagogischen Innovation des Ersatzneubaus. Das sieht die SAB ähnlich. Die Stadt habe plausibel dargelegt, dass es sich um ein Vorhaben handelt, das baulich wie konzeptionell anspruchsvoll sei und Alleinstellungsmerkmale aufweise.

Hort wird zum neuen Stadtteilzentrum

Der Hort steht nicht nur Grundschülern, sondern auch Kindern und Jugendlichen der Oberschule, der Kita und des Jugendhauses zur Verfügung, kann für Kurse der Musikschule, VHS und von Vereinen genutzt werden. Es werde nicht nur eine pädagogische Einrichtung geschaffen, sondern ein neues Stadtteilzentrum mit multifunktionalen Veranstaltungsräumen. Zudem werde der Bau mit hohen energetischen Standards umgesetzt.

Stadt zahlt eine halbe Million Euro weniger Eigenanteil

Für Bad Düben bedeutet dies eine massive Reduzierung des Eigenmittelanteils von rund 1,07 Millionen Euro um 490 000 auf 578 000 Euro. Der sich daraus ergebende finanzielle Spielraum von fast einer halben Million Euro eröffnet dem Stadtrat während der Diskussion zum Doppelhaushalt 2019/2020, an der Neugestaltung des Spielplatzes Mississippi-Anlage und der Neugestaltung des Schulhofes der Heide-Grundschule festzuhalten.

Von Kathrin Kabelitz