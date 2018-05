Bad Düben

Angetreten zur Übergabe der Jugendflamme. 23 Mädchen und Jungen der Jugendfeuerwehr Bad Düben schafften jetzt den Ausbildungsnachweis der Stufe 1, für acht gab es die 2. Und selbst die drei Bambinis bekamen schon eine Urkunde – die Idee dazu hatte Lydia Haberland, um auch die Jüngsten für ihren Einsatz zu ehren. Die Jugendwartin und ihre Mitstreiter sind stolz auf den Nachwuchs: „Ihr habt das perfekt hinbekommen.“ Nicht nur, dass tatsächlich alle die Prüfung schafften: „Ich bin stolz auf die Großen, dass sie die Kleinen so unterstützt haben.“

„Bleibt am Ball“

Teamgeist und Kameradschaft waren gefragt, als es darum ging, die Aufgaben zu schaffen. Knoten knüpfen, stabile Seitenlage, Schlauch zwischen zwei Gegenständen – das war beispielsweise bei der 1 gefragt, gleich drei Knoten, eine Einsatzstelle absichern und fünf Feuerwehr-Armaturen erklären, bei der 2. Seit Anfang April übten die Mädels und Jungs mit ihren Ausbildern. Vor zwei Wochen legten sie die Prüfung ab – nun kam Kreisjugendfeuerwehrwart Holm Grüttner selbst in Bad Düben vorbei, um die Ehrungen vorzunehmen. Der wohl meistgehörte Satz bei der Übergabe von Abzeichen und Urkunde: „Bleibt am Ball.“ Momentan sieht es um den Nachwuchs bei der Wehr in der Kurstadt gut aus. Die Besuche aus Kindergärten und Schulen zahlt sich aus – die Nachfrage ist groß. Doch Lydia Haberland, Christian Knötzsch und all die anderen hoffen natürlich, dass die oder der eine oder andere irgendwann mal die aktive Abteilung der von Stadtwehrleiter Thomas Haberland geleiteten Wehr unterstützt.

Von Kathrin Kabelitz