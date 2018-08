Bad Düben

Die sächsische Staatsministerin für Soziales und Verbraucherschutz, Barbara Klepsch (CDU), wird am Donnerstagvormittag offiziell das neue MediClin Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) in Bad Düben eröffnen. Sie durchschneidet zunächst das rote Band. Nach einem kurzen Rundgang durch den Neubau diskutieren Staatsministerin und Vertreter des Standortes in einer internen Gesprächsrunde über aktuelle Themen aus dem Gesundheitswesen.

Fünf Behandlungszimmer und eine Labor

Das Gebäude, das in Modulbauweise errichtet wurde, hat fünf moderne Behandlungszimmer sowie einen zentralen Wartenbereich. Außerdem wird hier das neue Labor untergebracht. Künftig arbeiten hier zwei Orthopäden und ein Allgemeinmediziner. Die MediClin hat hier rund eine Million Euro investiert. Der Standort Bad Düben nimmt eine besondere Rolle in der nordsächsischen Krankenhauslandschaft ein. Denn neben dem Fachkrankenhaus für Orthopädie gehören zum Standort noch das Reha-Zentrum sowie eben dieses Medizinisches Versorgungszentrum.

Von LVZ