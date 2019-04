Bad Düben

Die Kurstadt hat ein Müllproblem. Wie Bad Dübens Ordnungsamtsleiterin Gabriele Leibnitz berichtet, hat die illegale Müllentsorgung in der Stadt, an den Wegrändern und in den Grünanlagen in der Stadt und den Stadtteilen stark zugenommen. Vor allem in den Bereichen der Glascontainer werden immer wieder Gelbe Säcke, Papier, Pappe und andere Abfallprodukte einfach abgestellt.

Ganze Anhängerfuhre mit Hausmüll im Bereich Naschkau

„Wir räumen nur noch auf. Es wird mittlerweile alles abgelegt, was man sich so vorstellt“, erklärt die Ordnungsamtsleiterin. Im Bereich Naschkau habe man jetzt eine Anhängerfuhre mit Hausmüll wie Töpfe, Reifen und Bekleidung gefunden. Derzeit läuft die Eigentümersuche. „Meistens finden wir irgendwo Hinweise in den Müllhaufen nach den Verursachern. Da helfen uns auch zerrissene Rezepte, Kontoauszüge und Briefe weiter“, erzählt Leibnitz. Wird jemand ermittelt, dann drohen dem Müllsünder zwischen 50 und 100 Euro Strafgeld, je nach Menge des Abfalls.

Bei Glaucha werden gelbe Säcke zu früh rausgestellt

Die gelben Säcke bereiten der Stadt auch in der Waldsiedlung bei Glaucha große Probleme. „Aller zwei Wochen werden die Gelben Säcke an den entsprechenden Plätzen abgefahren. Allerdings liegen bereits ein paar Tage später die nächsten Säcke da“, schildert Leibnitz das Problem. Die Säcke würden dann über eine Woche bis zur nächsten Abholung liegen. In dieser Zeit würden sie nachts von den Waldtieren zerfledert, weil die nachtaktiven Tiere in den Säcken nach Essensresten suchen. „Der restliche Müll verteilt sich dann auf das gesamte Areal. Wir möchten nochmals darauf hinweisen, das die Beutel frühestens einen Tag vor Abholung rausgestellt werden“, weist Leibnitz hin.

Von Steffen Brost