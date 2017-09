Bad Dübener Schüler sind bei Blitz für Kids dabei

Bad Düben. Aufregung bei den Mädchen und Jungen der evangelischen Grundschule in Bad Düben. Zum Auftakt der Verkehrssicherheitsaktion „Blitz für Kids“ waren sie am Freitag mit Polizeioberkommissar Tom Kallenbach und Polizeihauptmeisterin Vicky Schäfer vom Polizeiposten Düben im Einsatz. Die Beamten erklärten ihre Spezialtechnik. „Mit dem Lasergeschwindigkeits-Messgerät kann man das Tempo messen. Ein Laser wird auf das herannahende Auto gegeben. Das Objekt schickt den Laser gewissermaßen zurück und das Gerät ermittelt so die gefahrene Geschwindigkeit“, erklärte Kallenbach.

Messungen vor der Grundschule

Gemessen wurde in der Lutherstraße, direkt vor der Grundschule. Erlaubt sind hier 50 Stundenkilometer. Doch aus den Erfahrungen der letzten Jahre werden hier nur sehr wenig Tempoüberschreitungen festgestellt. „Das ist eher mal nachts. Am Tage weniger. Die Straßenführung lässt es nur schwer zu, zu schnell zu fahren. Deshalb wären hier ohnehin besser 30 Stundenkilometer angebracht. Zumal die Straße an einer Schule vorbeiführt und eine Bushaltestelle da ist“, sagte der Polizeihauptkommissar. Trotzdem nahmen die Schüler die Autos ins Visier. Die waren alle gut unterwegs, fuhren zwischen 25 und 42 km/h. Deshalb gab es nur grüne Karten für vorbildliches Fahren. Nächste Woche finden weitere Kontrollen statt. Dann werden die Temposünder zur Kasse gebeten.



Von Steffen Brost