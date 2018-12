Bad Düben

Gefeiert wird in der Bad Dübener Awo-Seniorenbegegnungsstätte in der Neuhofstraße oft. Denn die rüstigen Rentner sind ein feierlustiges Völkchen. Gerade in den zurückliegenden Adventswochen traf man sich oft. Seniorenbetreuerin Bärbel Heier sorgte nämlich mit Weihnachtsfeiern, Vorträgen, Singenachmittagen sowie Back-und Bastelstunden für reichlich Unterhaltung. „Das Programm in den vergangenen Wochen war umfangreich.

Der Awo-Chor überbrachte den Bad Dübener Senioren zum Fest einen bunten Blumenstrauß an Weihnachtsliedern Quelle: Steffen Brost

Seit November gab es viele weihnachtliche Angebote

Los ging es eigentlich schon im November. Da gab es an mehreren Nachmittagen die Möglichkeit bei uns verschiedene Weihnachtsdekoration zu basteln. Vor allem unsere Heimbewohner nahmen das Angebot gut an“, erzählte Heier. Aber auch Backnachmittag und eine Patientenweihnachtsfeier, die von Mädchen und Jungen aus der Awo-Kindertagesstätte Spatzenhaus gestaltet wurde, fanden statt. „Ein Höhepunkt war eine Weihnachtsfeier, wo Pflegekräfte und Schwestern aus unserer Einrichtung den Senioren das Märchen Rotkäppchen und der böse Wolf nach einer eigenen Kreation aufführten. „Dank unserer Pflegefachkräfte Marcel Machemer und Jana Franke konnte das Stück einstudiert werden und nahm für alle ein überraschendes Ende. Denn der Jäger der in den Geschichten den Wolf erschießt, traf diesmal nicht. Schließlich wurde der böse Wolf vom Traktor überfahren. Alle hatten sehr viel Spaß“, so Heier weiter.

Brigitte Masermann (links) und Elfriede Richter stoßen in der Awo-Seniorenbegegnungsstätte mit Sekt auf das Weihnachtsfest an . Quelle: Steffen Brost

Spannendes Jahr geht zu Ende

Mit dem Jahresende geht für Bärbel Heier und ihre Mannschaft wieder ein spannendes Jahr zu Ende. Viele Höhepunkte gab es in den vergangenen zwölf Monaten. So wurde ein großes Sommerfest mit allen Heimbewohnern gefeiert, es gab eine Modenschau, Frühlingsfest, jede Woche Spielenachmittage sowie interessante Vorträge zu den unterschiedlichsten Themen. Auch das kommende Jahr wirft schon seine Schatten voraus. Denn am 3. Januar starten die Senioren um 14 Uhr mit einem Kaffeeklatsch samt Plaudernachmittag ins neue Jahr. „Die Planungen laufen auf Hochtouren. So stehen regelmäßige Filmvorführungen, Häkel- und Stricknachmittage sowie jeden Montag von 9.30 bis 10.30 Uhr eine Sportstunde mit altersgerechten Fitnessübungen im Plan. Außerdem findet immer montags um 18 Uhr ein Malkurs mit der Bad Dübener Künstlerein Rita Weber statt“, kündigte Heier an.

Von Steffen Brost