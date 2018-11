Bad Düben

In diesem Jahr heißt die Show „Nachts in der Turnhalle“. Dafür scheuten sich die Turnerinnen vor ein paar Tagen auch nicht, zu abendlicher Zeit und kühlen Temperaturen an einem Lampenmast in der Bad Dübener Altstadt herumzuturnen. „Wir wollten so eine alte Laterne als Mittelpunkt für unser Plakat, weil das Licht alles ganz besonders wirken lässt. Allerdings war es da sehr kalt“, erzählt Sarah Engel über den abendlichen Ausflug.

Proben laufen auf Hochtouren

Was passiert eigentlich nachts in der Turnhalle? Dieser Frage gehen die Mädchen und Jungen des Turnvereins in ihrer aktuellen Weihnachtsshow am 9. Dezember im Heide Spa nach. Über 120 kleine und große Sportler des Vereins sind dann wieder am Start, um ihren Gästen eine spannende und atemberaubende Show zu präsentieren. Dafür wird derzeit in den Bad Dübener Sporthallen eifrig geprobt. Und auch die ganz Kleinen freuen sich auf den alljährlichen Showauftritt.

Vorschulsport-Übungsleiterin Diana Apitzsch muss dabei starke Nerven haben. Denn die verantwortliche Trainerin kümmert sich um fast 100 Steppkes zwischen drei und sechs Jahren. „Die müssen zum Auftritt in geordnete Bahnen gebracht werden. Jeder muss wissen, was er wann machen kann. Aber ich habe lauter liebe Übungsleiterhelfer, die mich bei dieser tollen Arbeit unterstützen“, so Apitzsch.

Hüften der Männer lockern

Anders geht es da bei den Mädchen der Abteilung Gerätturnen zu. Die hatten an den beiden zurückliegenden Wochenenden ihre letzten Wettkampfauftritte in diesem Jahr. Jetzt kann die Show auch hier beginnen. „Wir haben mehrere Tänze im Kopf, die wir in den nächsten sechs Wochen choreografieren müssen. Aber alles wird pünktlich fertig, auch wenn wie jedes Jahr manches mit heißer Nadel gestrickt wird“, sagt Sarah Engel.

Den wenigsten Stress haben wie jedes Jahr die Mädchen der Abteilung New-Dance. Denn das Team um Übungsleiterin Katharina Wittig hält immer ein paar gute Tänze bereit. „Wir stehen in diese Jahr zweimal alleine auf der Bühne und einmal mit den Männern. Das ist schon gute alte Tradition bei der Weihnachtsshow. Dafür bedarf es viel Training, um die Hüften der Männer zu lockern.“

Kartenverkauf läuft

Die Show findet am 9. Dezember um 14 und 17 Uhr im Heide Spa statt. Tickets gibt es in der Reiseagentur „2PS“ und beim Turnverein, Ticket-Telefon 0172-7642 682. Der Eintritt für Kinder bis 14 Jahre beträgt 5 Euro, Erwachsene zahlen 8 Euro.

Von Steffen Brost