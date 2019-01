Bad Düben

Hinter den Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Bad Düben liegt ein rekordverdächtiges Jahr. Insgesamt 124-mal rückte die Wehr aus. 2017 waren es 82 Einsätze. Diesen Vorjahresstand hatte man 2018 bereits am 12. August erreicht. „Es war das bisher mit Abstand einsatzreichste Jahr in der Geschichte der Feuerwehr. Im Durchschnitt wurden wir alle drei Tage alarmiert“, sagte Feuerwehrsprecher Tobias Volkmann. Insgesamt gab es 53 Brandeinsätze, 54 Technische Hilfeleistungen, zehn Fehlalarme sowie sieben ABC-Einsätze, wo Öl und andere Flüssigkeiten ausgelaufen waren.

Auffällig sei die hohe Zahl an Brandeinsätzen. Allein 53 Feuer, das sind 43 Prozent der Gesamteinsätze gab es im vergangenen Jahr – die meisten hervorgerufen durch die lange Trockenheit.

Sorge über Brandstiftungen

„Was uns besorgt und überaus bedenklich ist, waren die Feuer, die durch Brandstiftung entstanden“, erklärt Tobias Volkmann. Das treffe auf die Mehrzahl der Wald- und Feldbrände zu. „Viele davon hatten die Tendenz zur massiven Ausbreitung. Bei einem Feldbrand in Schnaditz am 26. Juli standen ein Hektar Feld und dann noch 2000 Quadratmeter Wald in Flammen“, so Volkmann weiter. Verdacht auf Brandstiftung bestand auch beim Vollbrand eines leerstehenden Wohnhauses in der Eilenburger Straße in Bad Düben am 30. Oktober.

Der größte Einsatz der Bad Dübener Feuerwehrleute im Vorjahr war am 17. September der Tischlereibrand in Kossa. „Damals waren wir mit 27 Kameraden und sechs Fahrzeugen über acht Stunden vor Ort“, erinnert der Feuerwehrsprecher. Des weiteren gab es am 1. Oktober einen Wohnhausbrand in Schwemsal.

Jahresauftakt mit Orkantief

Doch das vergangene Jahr begann nicht mit Feuer, sondern mit Orkantief Friederike. Das sorgte Mitte Januar für über 30 Einsätze binnen weniger Tage. Besondere Schwerpunkte waren der Ortsteil Hammermühle sowie die Bundesstraße 2, wo umgestürzte Bäume mehrere Fahrzeuge, Lkw samt Fahrer, eingeschlossen hatten. „Wir haben sie aus ihren Führerhäusern gerettet und vorübergehend im Gerätehaus untergebracht“, so Volkmann. Anfänglich blieb der Feuerwehr nichts anderes übrig, als die Straße zu sperren, weil die Gefahr, beim Sturm die Bäume wegzuräumen, viel zu groß gewesen wäre.

Erfreulich war im Vorjahr aus Sicht des Feuerwehrsprechers, dass sich recht wenige Verkehrsunfälle ereigneten. „Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes durch Tragehilfen und Türöffnungen traten dagegen recht häufig auf“, erklärte er.

Reges Vereinsleben bei Dübens Feuerwehr

Aktuell bewegt sich die Mitgliederzahl der aktiven Kameraden in Bad Düben bei 49. Sie sorgen bei Gefahr nicht nur für einen schnellen Einsatz, sondern kümmern sich auch ums rege Vereinsleben. So gab es ein Winterfeuer, die Blaulichtbar am Stadtstrand, den Tag der offenen Tür sowie die traditionellen Wochenendschulungen mit verschiedene Einsatzszenarien. „Viele unserer Kameraden leisteten trotz hoher beruflicher Belastung viele Einsatzstunden an unserer Frei- und Multifunktionsfläche am Gerätehaus. Unser Ziel ist es, sie bis zu unserer 150-Jahr-Feier in diesem Jahr fertigzustellen“, blickt Volkmann voraus.

Neues Jahr im Zeichen des Jubiläums

Neben der Beschaffung eines neuen Mannschaftstransportwagens sowie der Auslieferung des neuen Rettungsbootes steht das neue Jahr voll im Zeichen des runden Jubiläums. Das beginnt im Rahmen des Stadtfestes am ersten Juni-Wochenende mit einem Festumzug durch die Stadt. Gefeiert wird dann zwei Wochen später im Gerätehaus und im Heide Spa. „Es gibt Disco für die jungen Kameraden und Blasmusik für die ältere Generation. Außerdem sind eine Festveranstaltung im Heide Spa sowie ein Tag der offene Tür geplant“, kündigte Volkmann an.

Von Steffen Brost