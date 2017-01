Bad Düben. Im Investitionsplan der Bad Dübener Wohnungsgenossenschaft Heideland stehen in diesem Jahr rund 400 000 Euro. Etwa 100 000 Euro weniger als im Vorjahr. 2016 steckte das Wohnungsunternehmen exakt eine halbe Million Euro in die Modernisierung eines Teils der 330 Wohnungen. „Die größte Summe davon floss in den Windmühlenweg 22. Dort haben wir die komplette Heizung erneuert und eine neue Heizzentrale eingebaut“, sagte Birgitt Knötzsch vom Vorstand des Unternehmens.

Investitionen in Keller und Gehwege

2017 will Heideland etwa 400 000 Euro ausgeben. Es soll in neue Kellertreppen und Pflasterarbeiten im Windmühlenweg 26/27 sowie in notwendige Fassadensanierungen investiert werden. Ein großer Geldposten wird außerdem in die Modernisierung von leerstehenden Wohnungen gesteckt. „Diese immer wiederkehrenden Arbeiten verschlingen pro Jahr im Durchschnitt rund 200 000 Euro. Meist wird neu gefliest und die Auslegware erneuert.“

Fahrradboxen gut nachgefragt

Vor einigen Jahren begann der Vorstand mit dem Aufbau sogenannter Fahrradboxen. Bis heute sind 37 solcher Mini-Garagen vor den Wohnhäusern aufgestellt und erfreuen sich vor allem bei älteren Mietern großer Beliebtheit. Der Vorteil ist, die Mieter müssen ihrer Fahrräder nicht mehr in die Keller hieven und können direkt vor dem Eingang parken. „Da gibt es eine große Nachfrage. Wir sammeln zur Zeit wieder neue Anträge für die Fahrradboxen und werden die benötigten Anschaffungen über das Jahr hinweg verwirklichen“, sagte Knötzsch. Ein weiterer Höhepunkt erreichte das Unternehmen zum Ende des vergangenen Jahres. Die Genossenschaftsidee wurde zum Weltkulturerbe erklärt. „Diese Entscheidung macht uns sehr stolz und wir werden in den nächsten Wochen und Monaten unsere repräsentativen Möglichkeiten wie Internet, Kommunikation und so weiter nutzen, dies bekannt zu machen“, so Knötzsch weiter.

Minimaler Leerstand

Das Wohnungsunternehmen wird aktuell von den drei Vorstandsmitgliedern Birgitt Knötzsch, Karin Meier und Horst Nehring geleitet. Während die beiden Frauen das Unternehmen vom Büro aus managen, ist Nehring täglich als Hausmeister in den Gebäuden und Wohnungen unterwegs. Der aktuelle Leerstand des Unternehmens beträgt rund 4,5 Prozent, was in etwa fünf Wohnungen bedeutet. Zum Eigentum gehören Wohnungseinheiten im Heidering und Windmühlenweg, aber auch Häuser in der Schmiedeberger Straße und in der Hüfnermark.

In diesem Jahr feiert Heideland auch den 60. Geburtstag und will das runde Jubiläum mit den Mietern auf der großen Festwiese in der Gartenanlage im Windmühlenweg begehen. „Der Geburtstag ist am 23. Mai. Da wird schon mal in kleiner Runde angestoßen. Die große Party steigt dann mit unseren Mietern am 17. Juni. Geplant sind eine riesige Kaffeetafel, ein Kulturprogramm und viele Überraschungen. Alle Einnahmen diesen Tages werden wieder einem guten Zweck in unserer Stadt zugeführt“, verriet Knötzsch.

Von Steffen Brost