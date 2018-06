Bad Düben

Leser sind immer Gewinner. Mit diesem Satz brachte es Bettina Beska, Leiterin der Bad Dübener Awo-Bibliothek, auf den Punkt. Also dürfen sich alle 11 Mädchen und Jungen von Schulen aus Bad Düben, Kemberg, Dommitzsch, Gräfenhainichen, Zschornewitz, Authausen, Doberschütz, Bad Schmiedeberg, Trebitz und Prettin dazu zählen. Sie nahmen am Mittwoch am 11. Lesewettbewerb des Städtebundes Dübener Heide im Naturparkhaus teil. Dass das Haus am Fuße der Burg Schauplatz ist, hatte sich kurzfristig ergeben, weil Gräfenhainichen wegen Erkrankung passen musste. Der Qualität des Wettstreits tat das keinen Abbruch.

Jury lobt die Leseleistung der Schüler

Im Gegenteil, die Schüler – die meisten waren Viertklässler – überzeugten mit Können. Luzie, Charlotte, Ton, Freya, Lara, Fabian und die anderen nahmen Gäste und Jury mit auf eine Reise quer durch die lustige, spannende und abenteuerliche Bücherwelt. Bad Schmiedebergs Bürgermeister Martin Röthel sind viele der Bücher nicht so unbekannt: „Ich hab selbst vier Kinder, bin begeisterter Vorleser und mittlerweile auch Zuhörer, wenn der Älteste anfängt zu lesen.“ Im Namen der Jury, zu der noch Helga Klemm und Edith Scheeren als Vertreterinnen des Städtebundes und Andreas Brünner vom Landratsamt gehörten, zollte er den Schülern ein „Riesen-Lob.“ Jeder durfte sein Lieblingsbuch mitbringen und las dann noch jeweils ein Stück aus „Das wilde Uff fährt in den Urlaub.“ Besonders benotet wurde das Textverständnis, aber auch Betonung und fließendes Lesen flossen ein. Die meisten Punkte bekam Aleksandar Beska. Der Viertklässler aus der Evangelischen Grundschule siegte vor Fabian Schiller (Prettin) und Finja Gäbelein (Doberschütz).

Von Kathrin Kabelitz