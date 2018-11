Eilenburg/Bad Düben

„Und wie ist Radfahren in deiner Stadt?" – das fragt der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) auch die Eilenburger und Bad Dübener. In einer Umfrage möchte der Verband herausfinden, wie sinnvoll kommunale Bemühungen im Sinne des Radverkehrs in den letzten Jahren nach Meinung der Bürger wirklich waren.

Mindestzahl in Eilenburg knapp erreicht

Um repräsentative Ergebnisse zu gewinnen, sind mindestens 50 Studienteilnehmer nötig. In Eilenburg ist die Zahl knapp erreicht, was ein Erfolg ist. Denn bei der letzten Auflage der Studie wurde die Mindestanzahl nicht erreicht, die Muldestadt ging nicht in die Wertung ein.

Bad Düben hat derzeit noch zu wenige Teilnehmer

Das droht nun Bad Düben. Bisher gibt es zu wenige Anmeldungen. Sind die Kurstädter zufrieden mit den Gegebenheiten für den Radverkehr in ihrer Stadt? Diesen Eindruck könnte die bisherige Teilnehmerquote vermitteln, sagen die Grünen des Landkreises und rufen zum Endspurt für den Fahrradklimatest auf, der bis zum 30. November läuft.

Gerade in kleineren Kommunen könne das Rad als sportliche Alternative zum zweiten und dritten Auto interessant sein – wenn die Sicherheit stimmt und der Radfahrer als gleichberechtigter Verkehrsteilnehmer wahrgenommen wird.

Von afs