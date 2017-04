Bad Düben. Es ist noch kein Jahr her, als der neue Bootsanleger in Bad Düben seiner Bestimmung übergeben wurde. Ende Juli des vergangenen Jahres wurde die schicke Anlegestelle, unweit der Muldebrücke, offiziell von Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) und den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr getestet. Die Kehrseite: Seitdem wurde der Anleger am Muldeufer auch meist an den Nachmittagen und Abenden von Jugendlichen als Treffpunkt genutzt. Jetzt haben Unbekannte einen Teil der Treppe demoliert, in dem sie schwere Gesteinsbrocken aus dem Umfeld des Bootsanlegers aus dem Erdreich gruben und sie die Treppe hinab in die Mulden fallen ließen. Dabei wurden mehrere Stufen beschädigt.

Das Bad Dübener Ordnungsamt ist über den Vorfall bereits informiert. „Wir haben den Hinweis aus der Bevölkerung bekommen und uns dann selber vor Ort darüber informiert. Es muss am Dienstag oder Mittwoch in der vergangenen Woche passiert sein“, sagt Ordnungsamtsleiterin Gabriele Leibnitz. Jetzt soll der angerichtete Schaden so schnell wie möglich wieder in Ordnung gebracht werden. Doch billig scheint die Reparatur nicht zu werden. Erste Schätzungen ergaben, das die Stadt wohl mit einer hohen dreistelligen Summe rechnen muss, um die kaputten Treppenstufen wieder zu reparieren.

„Das Problem ist, das in den warmen Frühlings- bis Herbstmonaten an den Abenden sich die Jugendlichen aufhalten. Wir wissen aber nicht, ob sie es waren. Vielleicht hat jemand ja etwas gesehen. Über Hinweise, die zur Ergreifung der oder des Täters führen, würden wir uns im Rathaus sehr freuen. Wir werden das Areal jetzt auch öfters bestreifen und in den Abendstunden kontrollieren“, so Leibnitz weiter.

Von Steffen Brost