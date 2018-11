Bad Düben

Normalerweise speien die vier Löwenköpfe des Brunnens auf dem Bad Dübener Marktplatz in der warmen Jahreszeit Wasser in die Auffangschale, aus der sich das überlaufende Nass dann in das von einer Mauer umgebene achteckige Bassin ergießt. Doch in diesem Jahr sprudelte es nicht.

Zerstörung in der Silvesternacht

Der Grund: In der Silvesternacht war ein Teil der Auffangschale heruntergebrochen – offenbar das Werk von Vandalen, die den Stein entweder heruntergetreten oder mit Böllern zerstört hatten. Die Hälfte der Schale lag kaputt im Brunnen. Die Stadt stellte Anzeige gegen Unbekannt. Ein Schuldiger ermittelt werden konnte nicht, das Verfahren ist eingestellt.

Ein Teil der Auffangschale am Marktbrunnen in Bad Düben fehlt. Quelle: Steffen Brost

Mittlerweile ist die Saison vorbei. Unverändert aber ist der Zustand des Brunnens. Angebote von Steinmetz-Firmen, die die Teilerneuerung des Sandstein-Gebildes – Denkmalamt des Landratsamtes und Landesamt für Denkmalpflege hatten einer Anfrage der Stadt zugestimmt – übernehmen könnten, liegen mittlerweile vor.

Bad Düben verschiebt Projekt auf nächstes Jahr

Aufgrund der Haushaltssituation sei das Projekt, das voraussichtlich zwischen 5000 und 7000 Euro kosten wird, aber ins nächste Jahr verschoben, sagt Christiane Schur vom Technischen Gebäudemanagement/Hochbau.

Von Kathrin Kabelitz