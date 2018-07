Bad Düben

Sie könne sich jedenfalls viel weitergehender Kooperationen als bisher vorstellen. „Mir geht es dabei nicht darum, Verwaltungsverbände zu bilden oder gar einzugemeinden.“

Erste Zusammenarbeit gibt es

Astrid Münster Quelle: Steffen Brost

„Sehr gut“, so schätzt sie ein, laufe beispielsweise schon jetzt, „dass Bad Düben auch für Laußig als Standes- und Einwohnermeldeamt fungiert.“ Bad Düben wiederum lasse seine Lehrlinge im Bereich des Bauordnungssamtes in Eilenburg ausbilden.Doch da gehe noch mehr, gibt sich die gelernte Anwältin überzeugt. Aus ihrer Sicht müssten es dabei gar nicht immer die größeren Kommunen sein, die für kleinere Kommunen gegen Kostenverrechnung Dienstleistungen erbringen. Warum solle ein Liegenschaftsamt in einer Gemeinde nicht auch die Bad Dübener Feuerwehrgerätehäuser mit verwalten?“, fragt sie. Sie hätte damit jedenfalls prinzipiell keine Probleme.

Schwer, Personal zu finden

Denn das alles könne auch eine Erleichterung sein. Fest steht, dass es für die kleineren Kommunen, wozu auch Bad Düben mit seinen 8000 Einwohnern gehört, immer schwerer wird, geeignetes Personal zu bekommen. Das beträfe auch den IT-Fachmann oder den für den Datenschutz. „Warum sollte man sich da nicht eine Stelle teilen?“, so Münster. Und die Stadt Bad Düben, die derzeit aufgrund der vielen Investitionen eigentlich mehr als die vier Bauingenieure brauche, könnte schon in zwei, drei Jahren Kapazitäten frei haben, die dann aber vielleicht in der Nachbarkommune fehlen. Ihr Fazit: Hier können wir als kleine Kommunen noch viel machen, am besten gemeinsam.

Von Ilka Fischer