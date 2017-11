Bad Dübens Eltern zahlen ab 2018 mehr für die Kinderbetreuung

Bad Düben. Bad Dübens Eltern müssen ab Januar mehr für die Betreuung ihrer Kinder bezahlen. Das hat der Stadtrat mit drei Gegenstimmen beschlossen. 13,53 Euro mehr und damit 200,69 Euro kostet eine 9-Stunden-Betreuung für das erste Kind in der Krippe, 13,82 Euro mehr für 9 Stunden (114,13 Euro) für das erste Kind im Kindergarten. Im Hort fallen 8,57 Euro mehr für die 6-Stunden-Betreuung an. Die Mehrkosten für die Krippe sollten ursprünglich bei 22,65 Euro liegen, der Verwaltungsausschuss, der zuvor einstimmig für die Erhöhung votiert hatte, hatte die Empfehlung ausgesprochen, nicht den Höchstsatz von 23 Prozent anzuwenden. „Wir bewegen uns im Vergleich mit anderen Kommunen im Mittelfeld, liegen unter dem Durchschnitt von Sachsen und Nordsachsen“, so Amtsleiter Sylvio Grahle.

Es sei eine der belastendsten jährlichen Berechnungs-Rituale, das am Ende meist mit höheren Eltern-Beiträgen ende, bekannte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), und es sei nur schwer zu verstehen, dass Studienplätze kostenlos sind, die Kinderbetreuung aber nicht. Niedersachsen schafft die Kita-Gebühren ab und „so, wie Sachsen finanziell dasteht, könnten auch wir uns das leisten.“ Münster hat derzeit auch wenig Hoffnung, dass sich diese Situation in den nächsten Jahren verbessert. Für Bürgerkreis-Stadtrat Emil Gaber eine Steilvorlage: „Es wird höchste Zeit, dass der Freistaat in die Pflicht genommen wird.“ Die Landesregierung erkläre zwar stets, wie wichtig Kinder seien, finanziell werde aber den Kommunen der schwarze Peter zugeschoben. Dieser Unmut solle in einer Petition von Stadt, Stadtrat und Elternräten an die Landesregierung formuliert werden. Unterstützung dafür gab es von der Fraktion Die Linke: Trotz aller Sach-Logik habe er jedes Mal Bauchschmerzen, wenn es um die Kita-Beiträge gehe, sagte Andreas Flad. Ähnlich sieht es Fraktions-Kollegin Birgit Dilly: „Natürlich müssen wir den Haushalt im Blick behalten, aber wenn nicht wir hier unten ein Zeichen setzen, wer dann?“

Eine gemeinsame Haltung dazu hat der Stadtrat allerdings nicht, wie die Debatte zeigte. Michael Seidel (SPD) sagte: „ich finde es nicht das richtige Signal, wenn wir als Stadt das Problem auffangen.“ Der Eindruck entstehe, die Kommunen würden das irgendwie schultern: „Nein, das können sie eben nicht.“ Gisbert Helbing (CDU) verwies darauf, dass der Stadtrat nur „wenig Spielräume“ in dieser Entscheidung habe: „Wir unterliegen der Gesetzgebung dieses Landes.“ Für Astrid Münster ist klar, dass eine politische Haltung in dieser Sache in erster Linie in Dresden transportiert werden müsse, so von den Landtagsabgeordneten. Als Mitglied des Sozialausschusses des Sächsischen Städte- und Gemeindetag mache aber auch sie schon seit Jahren ihren Unmut laut. Münster sieht zudem die Eltern in der Pflicht, „die sich organisieren und gemeinsam die Dinge ansprechen müssten.“ Sie bezweifle, dass es dem Haushalt oder der Stadt helfe, „wenn wir hier versuchen, Landespolitik zu machen.“ Kämmerer Sylvio Grahle verdeutlichte schließlich, welche finanziellen Folgen ein Nicht-Beschluss für die Stadt hätte: Der Haushalt würde dann mit 75 000 Euro mehr belastet. Die höheren Kita-Gebühren sind ab 1. Januar 2018 fällig

Von Kathrin Kabelitz