Bad Düben. Die Bad Dübener Feuerwehr ist in puncto Waldbrände wieder voll einsatzfähig. Seit Mittwochnachmittag ist der Ersatz-Waldbrand-Tanker, der eigentlich zu Ausbildungszwecken in der Feuerwehr-Schule Nardt nahe Hoyerswerda stationiert ist, im Depot in der Bitterfelder Straße. Der 14-Tonner ist baugleich zu dem Fahrzeug, das vor knapp drei Wochen auf dem Weg zu einem Waldbrand bei Görschlitz verunglückt war. Beim Zusammenstoß mit zwei Pkw auf der B 183 wurden insgesamt fünf Menschen, darunter drei Kameraden der Wehr, verletzt, zwei davon schwer. Alle Betroffenen befinden sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung beziehungsweise sind wieder genesen.

Der Ersatz-Tanker kommt zur rechten Zeit. Mit den Temperaturen steigt auch die Waldbrand-Gefahr, die Kurstädter haben bereits einige Einsätze absolviert. Zuletzt am 2. Juni, wiederum bei Görschlitz. Bad Düben, das von einigen waldreichen Dörfern umgeben ist, gehört zum Waldbrand-Zug in Nordsachsen. Weitere Fahrzeuge, die jeweils rund 4500 Liter Wasser fassen können, stehen in Torgau, Authausen, Wildenhain und Dommitzsch. Das Ersatzfahrzeug mit Bautzner Kennzeichen wird bis mindestens in den Herbst hinein den Bad Dübenern zur Verfügung stehen, auf jeden Fall aber, bis der neue Tanker da ist. Der Bau eines solchen Spezialfahrzeuges kann bis zu anderthalb Jahren dauern.



