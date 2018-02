Bad Dübens Feuerwehr hat mit Thomas Haberland einen neuen Chef

Bad Düben. Der Wechsel an der Spitze der Bad Dübener Feuerwehr hat sich zum Jahreswechsel vollzogen, seit der Mitgliederversammlung am Freitagabend ist es nun ganz offiziell: Thomas Haberland ist der neue Wehrleiter, Torsten Korb sein Vize. Der 35-jährige zweifache Familienvater hatte sich bei der Wahl im November klar durchgesetzt und war, wie es Vorgänger Matthias Eichler betonte, auch sein Wunschkandidat.

Dübener Kameraden hatten im letzten Jahr 82 Einsätze

Bilanz zu ziehen – das war dem bisherigen Chef vorbehalten. Der musste konstatieren: 2017 war anders als sonst. Der tragische Unfall in einer Werkstatt, bei dem im Januar der Ehemann einer Kameradin ums Leben kam. Der Brand im August, als das Ladekabel eines Handys eine Wohnung in der Brunnenstraße zerstörte und acht Menschen gerettet werden mussten. Geprägt hat vor allem der 19. Mai, „als das schlimmste, was freiwilligen Helfern passieren kann, eintrat: Sie wurden selbst Opfer eines Unfalls.“ Drei Kameraden wurden verletzt – allen geht es glücklicherweise wieder gut. Der vorläufige Ersatz fürs Fahrzeug war dank der Hilfe von Kreis und Land schnell beschafft. 2019, so konnte Dezernentin Angelika Stoye verkünden, soll ein neues Tanklöschfahrzeug kommen. 82 Einsätze mit rund 1085 Einsatzstunden gab es insgesamt, hinzu kamen zahllose Stunden auf der Wache, bei Schulungen, Übungen oder bei Veranstaltungen wie Tag der offenen Tür, Stadtfest oder Winterfeuer.

Bilanz, Beförderungen und ein Wechsel an der Spitze – darum ging es bei der Jahresversammlung der Feuerwehr Bad Düben

189 Kameradinnen und Kameraden, inklusive Jugendfeuerwehr sowie Alters- und Ehrenabteilung in drei Stadtteilen gehören zum großen Ganzen. Bei der Wochenendschulung im September ging es um das Miteinander bei Einsätzen. Solche Übungen sollte es weiter geben, durchaus auch mal mit der Simulation einer Großschadenslage, sagte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), die beim nächsten Termin dabei sein will. Unbefriedigend sei die Kapazität für Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule.

Dank an Kameraden und Blumen für Helfer

Solche Treffen sind Gelegenheit, Dank zu sagen. In erster Linie an die Kameraden und ihre Familien. Extra Blumen gab es für Angelika Stoye als stete Ansprechpartnerin, Ex-Bauamtsleiterin Heike Dietzsch, Kamerad Tilo Durrey, der das Führungs-Duo Eichler/Webers stets unterstützte und Heike Lingner, aktive Freiwillige in der Küche. Für Matthias Eichler gab es von der Stadt ein besonderes Präsent: einen mit Wurst-Waren gespickten Strauß.

Beförderungen und Ehrungen

Zum Feuerwehrmann: Daniel Tennert; Oberfeuerwehrmann: Franz Engelhardt, David Hildebrandt, Florian Hindemitt, Christoph Lingner, Daniel Urbanik, Christian Krause, Tom Läbe, Kevin Sonnenberg, Marvin Borisch; Hauptfeuerwehrfrau: Maike Krampe; Hauptfeuerwehrmann: Jürgen Frinke; Löschmeister: Sebastian Fiebiger, René Leib; Hauptbrandmeister: Matthias Eichler. Jubiläen: Gerhard Hinze (60 Jahre), Patrik Fiedler (10), Frank Günther (40).

Von Kathrin Kabelitz