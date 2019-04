Bad Düben

Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Nordsachsen hat die Beschwerde von Petra Würdig (Bündnis 90/Grüne) wegen Nicht-Zulassung zur Kommunalwahl in Bad Düben „nach eingehender Prüfung“ zurückgewiesen. „Im Rahmen der Prüfung war festzustellen, dass dem Stadtwahlausschuss in seiner Sitzung am 26. März, in welcher über die Zulassung oder Zurückweisung der eingereichten Wahlvorschläge zu entscheiden war, der entsprechende Wahlvorschlag nicht vorgelegen hat, da eine Einreichung beim Vorsitzenden des Stadtwahlausschusses bis zum Fristende, 21. März, 18 Uhr, nicht erfolgte“, heißt es in der Begründung.

Nachweis über Wahlvorschlag lag nicht vor

Ein entsprechender Nachweis über die Einreichung des Wahlvorschlages der Partei Bündnis 90/Grüne sei den der Rechtsaufsichtsbehörde vorgelegten Unterlagen nicht zu entnehmen gewesen. „Die durch die Stadtverwaltung Bad Düben sowie den Vorsitzenden des Stadtwahlausschusses abgegebenen Erklärungen, welche im Gegensatz zur Sachverhaltsdarstellung der Beschwerdeführerin stehen, waren in sich schlüssig und erscheinen aus Sicht des Landratsamtes Nordsachsen plausibel.“

Grahle : Nur Wählbarkeits-Bescheinigungen eingereicht

Petra Würdig hatte zwar fristgemäß Unterlagen im Rathaus eingereicht. Laut Sylvio Grahle, Vorsitzender des Gemeindewahlausschusses, seien das aber nur die Wählbarkeits-Bescheinigungen der drei Bewerber gewesen. Zu einem vollständigen Wahlvorschlag, für den allein die Parteien und Vereinigungen zuständig seien, gehöre mehr, unter anderem das Protokoll der Wahlversammlung, die Zustimmungserklärung sowie eine Versicherung an Eides statt.

Von Kathrin Kabelitz