Bad Düben

Im Mühlläufer zwischen Wittenberger Straße und Bundesstraße 2 im Bad Dübener Ortsteil Hammermühle beginnen nun voraussichtlich am 8. Oktober die Straßen- und Tiefbauarbeiten zum Ausbau der Straße. Losgehen sollten die Arbeiten eigentlich schon in der vergangenen Woche, Kapazitätsgründe der ausführenden Firma Bau- und Haustechnik hätten aber die Terminverschiebung notwendig gemacht. „Voraussichtlich bis 30. November wird gebaut“, so Heike Dietzsch vom Bauamt. Geplant ist ein grundhafter Ausbau mit Sanierung des Regenwasserkanals. Während dieser Zeit wird die Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Die Zufahrt und der Zugang zu den anliegenden Grundstücken sind für die Anwohner während dieser Zeit möglich, allerdings mit Einschränkungen.

Kaum Reaktionen auf Ausschreibung

Die Ausschreibung ist bereits vor einiger Zeit erfolgt, wegen der derzeit angespannten Auftragslage im Baugewerbe war die Beteiligung aber recht gering. Das einzige Angebot lag über den kalkulierten Kosten und war so nicht finanzierbar. Ob eine erneute Ausschreibung ein anderes Ergebnis bringen würde, ist unklar. Im August hatte der Stadtrat deshalb einer überplanmäßigen Auszahlung aus dem Etat in Höhe von rund 16­ 500 Euro zugestimmt, das Geld stammt aus nicht benötigten Mitteln für den Bau des Feuerwehrgerätehauses Tiefensee.

70 Prozent werden über die Richtlinie kommunaler Straßen- und Brückenbauvorhaben kommunaler Baulastträger gefördert. Insgesamt kostet der Ausbau der Straße 197 000 Euro. Die nun feststehenden höheren Kosten hat die Stadt an den Fördermittelgeber gemeldet. Durchaus möglich ist es, dass die Kommune die Mehrkosten noch finanziert bekommt. Dies wird aber erst bei Abrechnung der Maßnahme feststehen.

Anwohner haben sich für Ausbau entschieden

Leicht habe man sich die Finanzierungs-Entscheidung nicht gemacht, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Schließlich würden die Anlieger per Straßenausbaubeitragssatzung beteiligt. Die Maßnahme sei den Anwohnern vorgestellt worden. Die einstmals avisierte Kostenspanne würde trotz des Beschlusses nicht erreicht, so Münster. Die Anwohner hätten sich mehrheitlich für einen Ausbau der Straße ausgesprochen. Die fehlenden 100 bis 150 Meter bis Parkplatz Freibad eventuell mit Leader-Förderung ebenso mit auszubauen, wie es Michael Seidel (SPD/Bürgerkreis) angeregt hatte, sei aber nicht vorgesehen. Für das betreffende Stück, was dann Wittenberger Straße heiße, sei geplant, die Oberfläche neu zu gestalten.

Von Kathrin Kabelitz