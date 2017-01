Bad Düben. Weihnachten ist vorbei – auf der Bad Dübener Burg geht es bis Ende Februar aber noch festlich zu. Die Sonderausstellung „Wa(h)re Weihnacht“ zeigt Bad Dübenern und Gästen, wie früher das Fest gefeiert wurde, welche Geschenke es gab, wie das Konsum-Verhalten war.

Dann kehrt in den Räumen hoch oben über der Stadt erstmal Besucher-Ruhe ein, steht in den folgenden Monaten die Beseitigung der Hochwasser-Spätfolgen an. Ab 1. März, so die derzeitigen Planungen, schließt das Museum. „Ab dann wird ausgeräumt, die Mitarbeiter bekommen Ausweichbüros“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Ab April soll das Gebäude stabilisiert werden, indem mit einem Niederdruckverfahren Material in den Gründungsbereich des Hauses reingepresst wird, sodass die Hohlräume verschlossen werden und somit eine Verfestigung des Baugrundes eintritt. Danach geht es mit den Sicherungsarbeiten im Inneren des Hauses weiter. All das dauert etwa ein Jahr. Von Juli bis November soll dann der Burghang stabilisiert werden.

Für die Gäste heißt das in den nächsten Monaten: Es gibt keine Ausstellungen, Veranstaltungen ebenso nicht. Aller Voraussicht nach. Denn Museums-Chefin Yvette Steuer und ihr Team haben das Geschehen stets im Blick und wollen kurzfristig reagieren, wenn sich Möglichkeiten ergeben, beispielsweise was Kinder-Stadtführungen oder den Internationalen Museumstag oder den Burgturm betrifft. Letzterer muss ebenfalls gesichert werden. Auch die Veranstaltungen zum Sächsischen Wandertag im September werden auf dem Gelände stattfinden, sagte Astrid Münster. Öffnen sollen auch, soweit möglich, Schiffsmühle oder Burgwächterhäuschen, „auch, um der Bevölkerung zu zeigen, was wie umgebaut werden soll.“ Pausieren muss die Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Schulzentrum. Im Geschichtskurs, der im ersten Schulhalbjahr 2016/17 zum 20. Mal stattfindet, lernen Grundschüler das Museum intensiv kennen. „Das geht leider nicht, wenn die Objekte nicht da sind“, so Steuer.

An Arbeit mangelt es Yvette Steuer und ihren Mitarbeitern in den nächsten Monaten keinesfalls. So werden sie am neuen Konzept feilen, um Ausrichtung und Ziele festzulegen. Erste Tendenzen gibt es laut Münster schon: Kur- und Militärgeschichte sollen deutlicher herausgearbeitet werden und damit die Bereiche, die im Naturparkhaus und in den Schauwerkstätten kein Thema sind. Nicht geplant sei, dass alles komplett umgestaltet wird.

Die erste Sonderausstellung im dann sanierten Haus könnte die Schau zum 30-jährigen Krieg sein, die für Mai 2018 geplant ist. Als Ausweich-Räume sind im Falle eines Falles für diesen Zweck auch das Naturparkhauses bieten.

Von Kathrin Kabelitz