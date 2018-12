Bad Düben

Die Spatzen in Bad Düben pfeifen es schon lange von den Dächern. Bis Ende März muss das Elektronikgeschäft Euronics samt Poststelle aus der Altstädter Straße 3 raus. Das bestätigte jetzt auch Geschäftsführer Mathias Schönherr, der Filialen samt Poststellen in Wurzen, Wolfen, Coswig und Bad Düben betreibt. Der Grund: Es gibt eine Käufergemeinschaft, die das Gebäude vom Vorbesitzer erworben hat.

Jeden Tag besuchen viele Kunden die Bad Dübener Poststelle in der Altstädter Straße. Jetzt sucht der Besitzer nach neuen Räumlichkeiten. Quelle: Steffen Brost

„Es gab verschiedene Termine und Gespräche mit den neuen Besitzern. Leider sind wir uns nicht mit ihnen über die neuen Mietmodalitäten einig geworden. Die Bürgermeisterin der Stadt Bad Düben hatte sich zudem an die Deutsche Post gewandt und angefragt, ob es einen anderen Partner für die Poststelle in der Innenstadt geben könnte. Die Post hat es aber abgelehnt, den Vertrag mit mir zu kündigen. Deswegen bleibt die Post auch weiterhin in meiner Regie“, sagte Schönherr.

Viele Geschäftsräume sind nicht geeignet

Mittlerweile hat der Geschäftsmann verschiedene Möglichkeiten für neue Geschäftsräume in der Kurstadt ins Auge gefasst. Doch die meisten erfüllen nicht die notwendigen Bedingungen. Viele sind zu klein, andere haben keine Parkmöglichkeiten vorm Haus. „Die benötigen wir aber, weil gerade die Post Pakete und Briefe mehrfach am Tag abholt und da bedarf es eines Parkplatzes vorm Laden“, so Schönherr weiter. Der Favorit für neue Geschäftsräume im nächsten Jahr ist die aktuell leerstehende Filiale eines Getränkelieferanten in der Schmiedeberger Straße.

Nutzungsänderung wäre erforderlich

Doch bevor hier der neue Laden einzieht, muss der Eigentümer der Immobilie eine Nutzungsänderung der Räume für den Geschäftszweig beantragen. Und ob die genehmigt wird, ist fraglich. „Mit der Post könnte ich sofort rein. Aber beim Elektronikladen muss ein Antrag bei der Stadt wegen der Nutzungsänderung gestellt werden. Ich warte auch noch auf eine Rückmeldung von der Stadt, die mir den Kontakt zum Eigentümer einer Immobilie in der Dommitzscher Straße vermitteln wollte, wo es letztlich auch eine Möglichkeit geben kann, dort hinzuziehen“, sagte Schönherr, der auf jeden Fall in der Stadt und zentrumsnah bleiben will.

Haus in der Altstädter Straße soll umgebaut werden

Seitens der Käufergemeinschaft hat man Mathias Schönherr verschiedene Angebote unterbreitet. „Der Mieter hat von uns ein Angebot mit einer ortsüblichen Miete bekommen. Leider sind wir uns nicht einig geworden, da Herr Schönherr das Angebot nicht angenommen hat. Das Haus wird im Laufe des Jahres komplett umgebaut. Es kommen Wohnungen rein und im Ladenbereich wird ein neues Geschäft eröffnet“, sagte die Sprecherin der Käufergemeinschaft.

Bürgermeisterin: Poststelle im Zentrum halten

Für Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) geht es in dem Streit allein darum, die Poststelle unbedingt im Zentrum zu halten. „Gerade für die ältere Kundschaft ist es schwierig, weit zu laufen. Deswegen hoffe ich hier auf eine letztlich positive Entscheidung im Sinne aller“, so Münster. Sie bestätigte zudem die Überlegungen von Mathias Schönherr, in das leerstehende Getränkegeschäft in die Schmiedeberger Straße zu ziehen. „Nach jetzigem Stand kann das Elektronikgeschäft aber nicht ohne weiteres in der Schmiedeberger Straße einziehen, weil der dafür benötigte Bebauungsplan nicht genehmigt ist. Der Stadtrat und auch der Landkreis entscheidet hier über weitere Modalitäten“, so Münster.

Von Steffen Brost