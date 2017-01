Bad Düben. Der Meister der Tasten, Gewandhaus-Organist Michael Schönheit aus Leipzig, besuchte am Dienstag die Fünftklässler der evangelischen Schule in Bad Düben und übte mit den Mädchen und Jungen für das große Familienkonzert am 21. Januar im Leipziger Gewandhaus, das die beiden Schulklassen gestalten werden. „Wir veranstalten das ganze Jahr über verschiedene Konzerte bei uns im Haus. Und einen Teil davon widmen wir der Musikvermittlung an Kinder. Unsere Familienkonzerte beziehen Kinder aus allen Altersschichten ein. Das, was im Vorfeld einstudiert wird, zeigen sie dann innerhalb eines Programmes vor Zuschauern“, sagte der Leipziger.

Gewandhausorganist seit 1986

Michael Schönheit ist Organist aus Leidenschaft. Geboren in Saalfeld, erhielt seine erste musikalische Ausbildung bei seinem Vater und war Mitglied der Thüringer Sängerknaben. Bis Mitte der 1980er-Jahre studierte er unter anderem Klavier und Orgel. 1984 wurde er Preisträger des Internationalen Johann-Sebastian-Bach-Wettbewerbs in Leipzig. Von 1985 bis 1991 war er als Organist und Kantor in Saalfeld tätig. 1986 wurde er Gewandhausorganist.

Michael Schönheit konzipiert zwischen 30 und 40 Orgelkonzerte pro Saison. Darunter auch die Familienkonzerte der Kinder. Unterstützung bekommt er von Musikvermittlerin Franzika Vorberger aus dem Gewandhaus. „Mit diesen besonderen Veranstaltungen versuchen wir klassische Musik mit Spaß und Lust an die Kinder heranzubringen. Die evangelische Schule ist da schon geübt, weil sie bereits zum dritten Familienkonzert zu uns ins Gewandhaus kommt“, so Vorberger.

1500 Zuhörer im Gewandhaus

Das Thema des Konzertes lautet „Bilder einer Ausstellung“ von Modest Mussorgsky, einem russischen Komponisten. Die 48 Mädchen und Jungen bringen sich dabei zu den musikalischen Bildern des Stückes ein. „In dem etwa einstündigen Programm musizieren die Kinder nicht nur, sondern es wird auch getanzt. So unter anderen Hip-Hop“, erläuterte Vorberger.

Die Mädchen und Jungen sind bereits jetzt ziemlich aufgeregt. Darunter auch Mia Hofmann, die im Gewandhaus mit ihrer Geige auftritt. Das Familienkonzert ist fast komplett ausgebucht. Es gibt nur noch wenige Restkarten. Immerhin werden dann rund 1500 kleine und große Zuschauer den Bad Dübener Schülern in Leipzig zuschauen und zuhören.

Von Steffen Brost