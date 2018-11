Bad Düben

Ganz still sitzen Betty, Sam und die anderen Mädchen und Jungen der Klasse 1a auf ihren Stühlen und lauschen ihrer Lehrerin Kristin Geßner. Es ist Deutschunterricht an der Heide-Grundschule in Bad Düben und die Erstklässler lesen verschiedene Sätze vor. Mittendrin ist Schulhund Rudi. Der Mischlingsrüde ist der Liebling der Schüler und Lehrer. Er ist gerade drei Jahre alt geworden und besucht mittlerweile die zweite Klasse.

Rudi wurde vor einem Jahr „eingeschult“

Vor einem Jahr begann sein „Dienst“ an der Schule. Damals war Rudi noch recht unsicher und öfter krank. „Im vergangenen Jahr musste er oft zum Arzt. Jetzt ist er aber wieder fit und ein bisschen rundlicher geworden. Er braucht also auch viel Bewegung“, lacht Frauchen Kristin Geßner. Mittlerweile ist der Mischlingsrüde fast jeden Tag im Unterricht. Zwischendurch gönnt er sich ein bis zwei Stunden Pause und ist dann wieder für seine Kinder da.

Schulhund Rudi ist ein aufmerksamer Schüler und schaut sich an was sein Frauchen Kristin Geßner den Erstklässlern gerade erklärt. Quelle: Steffen Brost

Würfeln mit Schulhund Rudi

An diesem Schultag muss Rudi vor allem immer wieder würfeln. Entsprechend der gewürfelten Zahl lesen die Mädchen und Jungen verschiedene Sätze von der Tafel vor. „Rudi bringt immer gute Stimmung, er beruhigt und ist sofort zur Stelle, wenn er bemerkt, dass ein Kind Angst hat oder sich nicht gut fühlt. Dann macht allein seine Anwesenheit viel bei dem Kind aus. Es war die richtige Entscheidung, sich für einen Schulhund zu entscheiden“, ist Schulleiterin Sylvia Krause zufrieden.

Mit Beginn des Schuljahres 2017/18 kam Rudi in die Heide-Grundschule. Sein Frauchen besuchte mit ihm schon damals eine Hundeschule und ließ in zum Servicehund und auch Schulbegleithund ausbilden. Die Kinder mögen ihn. „Wenn er da ist, sind wir im Unterricht ein bisschen besser“, weiß Betty Sehmisch. Denn Rudi hat auch seine eigenen Regeln im Schulhaus aufgestellt. „Der Hund hat eine besondere Wirkung auf die Kinder. Sie lernen mit dem Hund respektvoll umzugehen, haben dann aber auch einen respektvollen Umgang untereinander. Genauso ist es mit der Rücksichtnahme“, weiß die Schulleiterin.

Rudi unterstützt die Arbeit der Lehrer

Rudis Aufgaben- und Wirkungsbereich ist vielfältig. Er unterstützt die Arbeit des Lehrers sinnvoll und effektiv. Er lockt unsichere Kinder aus ihrer Isolation heraus und verbessert das Klassenklima. Frauchen Kristin Geßner holte den Vierbeiner vor seinem Schuleinsatz aus dem Tierheim Laue. „Es war Liebe auf den ersten Blick. Später bin ich mit Rudi in die Hundeschule. Dort erkannte man sein außergewöhnliches Potenzial. Man riet mir, ihn weiter ausbilden zu lassen. Dann sprach ich unsere Schulleiterin an, ob denn Rudi nicht mal mit in die Schule kommen kann. Und seitdem ist er da“, so Geßner.

Rudi ist nunmehr der heimliche Chef in der Schule. Er macht deutlich, was er mag und was nicht. Er mag zum Beispiel keinen Lärm und kein Herumgerenne. „Seine Ausstrahlung auf die Kinder ist wirklich toll. Wir merken, dass viel mehr Rücksicht genommen wird. Ich verspreche mir für die Zukunft noch viele positive Effekte“, so Krause.

Von Steffen Brost