Bad Dübens Stadtchronist begibt sich 2018 auf Kriegsspuren

Bad Düben. Luthers Spuren waren es, die Bad Dübens Stadtchronist Lutz Fritzsche seit April in Bad Düben regelmäßig mit Interessierten verfolgt hat. In der vergangenen Woche war er letztmalig offiziell im Jubiläumsjahr der Reformation unterwegs, die wohl größte Gruppe mit 47 Mitgliedern der Kirchgemeinde aus dem niedersächsischen Wittlohe schraubte die Gesamtzahl auf rund 200. „Mal waren es nur zwei, mal 20 oder eben 47“, sagt der 62-Jährige. Alles in allem sei er sehr zufrieden mit der Resonanz. Die Gäste kamen aus Bad Düben, Leipzig, Delitzsch, umliegenden Dörfern, Brandenburg und Niedersachsen. „Die Führungen waren sehr angenehm. Die Leute wollten sich überraschen lassen. Dabei ging es nicht nur um Luther, sondern auch die Kirche vor, während und nach der Reformation. Als ich zum Beispiel erzählt habe, dass Frauen und Männer bis ins 19. Jahrhundert in der Kirche getrennt saßen, gab es viele erstaunte Blicke“, erzählt der Bad Dübener.

Neues Thema, neue Führungen

Was 2017 gut lief, soll 2018 fortgesetzt werden. Wenn auch mit einem anderen Thema: Kriegsspuren. Auslöser dafür war die Friedensdekade der evangelischen und katholischen Kirche im Herbst. Damals gab es im Goldenen Löwen eine Veranstaltung zum Thema Kriegsspuren. Fritzsche hatte sowohl einen Rundgang als auch als Schlechtwettervariante einen Vortrag über die Zeiten des Dreißigjährigen Krieges sowie des Ersten und Zweiten Weltkrieges vorbereitet. Darauf kann er nun zurückgreifen. Weil sich 2018 der Beginn des Dreißigjährigen Krieges zum 400. Mal jährt, hatte Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) diese Thematik angeregt. Die erste Führung soll zum Stadtfest Ende Mai starten. Sie führt vom Naturparkhaus zur Obermühle. Individuelle Führungen unter 0177 2922460

Von Kathrin Kabelitz