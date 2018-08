Bad Düben

Kriege sind entsetzliche Kapitel der Geschichte. Welche Spuren diese dramatischen Ereignisse in Bad Düben zu finden sind, zeigt Lutz Fritzsche seit Ende Mai bei seinen thematischen Führungen „Kriegsspuren“. In diesem Jahr führt der Stadtchronist noch an den drei Samstagen – am 25. August, 1. und 22. September – Interessierte durch die Kurstadt.

Der kurzweilige Streifzug beginnt jeweils um 10 Uhr am Naturparkhaus und der Weg endet an der Obermühle. Der Gast erfährt Näheres zur Geschichte und den Ereignissen rund um Bad Düben aus den Zeiten des Dreißigjährigen Krieges und der Napoleonischen Fremdherrschaft sowie aus den Zeiten des ersten und zweiten Weltkrieges.

Luther-Führungen sind auch noch im Angebot

Im Angebot hat der Stadtchronist aber auf Anfrage auch noch die Luther-Führungen. Rund 200 Interessierte nutzten im letzten Jahr die Chance, auf den Spuren des Reformators durch die Kurstadt zu wandeln sowie historisch bedeutsame Stätten des kirchlichen Lebens in der Kurstadt aufzusuchen.

Anlässe für beide Führungen sind zweifellos aktuelle Anlässe. 2017 war es das Reformations-Jubiläums-Jahr, 2018 jährt sich der Beginn des Dreißigjährigen Krieges zum 400. Mal jährt. Aus diesem Anlass gibt es derzeit im Naturparkhaus auch eine Ausstellung des Landschaftsmuseums Dübener Heide.

Die Führung dauert etwa eine Stunde und kostet 3 Euro pro Person. Um Anmeldung wird gebeten. Lutz Fritzsche, Kontakt: 0177 2922460 und im Naturparkhaus. Nach Vereinbarung sind auch individuelle Führungen möglich.

Von Heike Nyari