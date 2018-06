Bad Düben

4946 von benötigten 9511 Euro für das Landschaftstheater in Bad Düben sind bei einer Spendenaktion über das Internet bereits gesammelt worden. Das sind 52 Prozent der Summe, die für die technische Ausstattung benötigt wird. Noch bis zum 13. Juli ist jetzt Zeit, den Rest zusammenzubekommen. Denn nur wenn der komplette Betrag oder gar mehr vorhanden ist, dann fließt das Geld in die Kasse der Theatermacher. Wenn nicht, bekommen alle Spender ihr Geld zurück. Das ganze nennt sich Crowdfunding, zu Deutsch Schwarmfinanzierung, weil sich viele mit kleinen Beträgen daran beteiligen.

Theatermacher zuversichtlich

„Wir sind sehr zuversichtlich, dass es wieder klappt. Vor drei Jahren kam sogar mehr zusammen“, hofft Initiatorin Henriette Lippold. Wer bei der Crowdfundingaktion mitmacht, bekommt je nach Spendenhöhe kleine Geschenke von den Theatermachern wie Postkarten, Kalender, Drehbuch oder Werbeflächen bei Großsponsoren. Bevor alle Mitspieler und Helfer im Hintergrund in den nächsten drei Wochen Kraft im Urlaub sammeln, sind die Theatermacher im Stress. Dieser Tage besuchten sie neben den Feuerwerkern und der Kurrende auch den Bad Turnverein Blau-Gelb 90. „Wir müssen die Auftritte der Vereine jetzt detaillieren, damit sie wissen, was sie machen sollen“, sagt Regisseur Stefan Kaminsky. Die Geräteakrobaten wirken in diesem Jahr wie auch Kurrende und Posaunenchor bereits zum dritten Mal mit.

Auftritt an der „Kohlrabibar“

Doch bevor es auf „Die große Reise“ geht, gehen die Turnerinnen selber auf große Tour. Denn sie erholen sich in Feriencamps in Finnland und an der Ostsee. Etwa 30 Mädchen zwischen sieben und 17 Jahren sind bei den sechs Aufführungen in der Stadt geplant. Gespielt wird an unterschiedlichen Orten innerhalb der Stadt. „Die Turner gehören von Beginn an mit zu unserer lustigen und großen Theaterfamilie und wir freuen uns, dass sie auch diesmal wieder dabei sind“, so Lippold.

Ihr Einsatzort diesmal wird die Kohlrabibar mitten in der Kleingartenanlage „Am Schwarzbach“ sein. Hier entsteht während der Theaterzeit ein Open-Air-Museum. „Auf hohen Podesten sind skurrile Traumwesen ausgestellt, die sich auf ein Zeichen der Zuschauer bewegen. Auf Monitoren laufen Filmsequenzen und die Band Heimspiel spielt live dazu. Die Turner fliegen über das Trampolin und alles ist laut, schräg und reizüberflutend“, beschreibt Stefan Kaminsky den Auftritt der Sportler.

Spielzeiten

Premiere 25. August, weitere Aufführungen 26.8., 1./2.9. und 7./8.9., www.landschaffttheater-info.de

Von Steffen Brost