Bad Dübens Turnverein bringt den wilden Westen auf die Bühne

Bad Düben. . Der Wilde Westen kommt nach Bad Düben. Zumindest holen ihn die kleinen und großen Sportler des örtlichen TV Blau-Gelb 90 für einen Tag in die Kurstadt. Traditionell veranstaltet der Turnverein im Dezember seine Weihnachtsshow im Heide Spa. Diesmal heißt es am 10. Dezember „Wild, Wild West“. Und damit bis zum Beginn des Ticketverkaufes auch alle Flyer, Eintrittskarten und Plakate mit schönen Motiven versehen werden können, trafen sich die Mädchen und Jungen jetzt zum großen Fotoshooting auf dem Sportplatz in der Durchwehnaer Straße.

Postkutsche fährt mit

Mit dabei war die historische Postkutsche von Siegfried Händler aus Bad Düben. „Es soll ja alles wie im wilden Westen aussehen. Dazu haufenweise Indianer und Cowboys und daraus werden dann tolle Aufnahmen für die Show gemacht“ sagte Oberindianer Thoralf Handke. Über eine Stunde wurden die verschiedensten Aufnahmen gemacht. Mal nahm der Cowboy den Indianer in den Schwitzkasten, mal schoss der Indianer einen Pfeil in Richtung Cowboy. Dann wurde noch die Postkutsche überfallen und zuletzt verlor der Oberindianer auch noch den Skalp an den Cowboy. Unbeeindruckt vom ganzen Geschehen tanzten die Ladys aus dem Saloon ihren Can Can. Diese wurden dargestellt von den Landesliga-Turnerinnen Maya Liebmann, Elisa Ertel, Anna Mannke, Josie Eckenigk und Cora Rother, die kurz zuvor bei der Liga ihren großen Wettkkampfeinsatz hatten. „Das war ganz lustig. Mal was anderes, als gleich in die Turnhalle an Geräte zu gehen. In den nächsten Wochen machen wir uns dann noch ein paar Gedanken fürs Programm zur Weihnachtsshow“, sagte Cora Rother.

Von Steffen Brost