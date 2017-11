Bad Dübens Vize-Bürgermeister: „Eine weitere Ampel ist keine Option“

Bad Düben. Über die ungünstige Ampelschaltung in der Neuhofstraße und die gefährliche Kreuzung Postweg/Schmiedeberger Straße ärgern sich viele Bad Dübener. Gisbert Helbing will deshalb Änderungen. Wir sprachen sprach mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden und Vize-Bürgermeister.

Wie schätzten Sie die derzeitige Situation in der Neuhofstraße ein?

Wir haben hier nach wie vor drei Ampeln innerhalb von etwa 600 Metern. Wenn man Pech hat, sieht man da dreimal Rot. Das lässt sich am Morgen insbesondere in Richtung Leipzig und abends dann umgekehrt beobachten. Wir haben beim zuständigen Landesamt für Straßenbau und Verkehr zumindest die erneute Verkehrszählung erreicht. Die detaillierte Auswertung der Abbiegeströme soll ja noch erfolgen.

Was erhoffen Sie sich davon?

Alle sprechen von Klima- und Umweltschutz. Für mich ist da die derzeitige Ampelschaltung kontraproduktiv. Es muss mit der heutigen Technik einfach möglich sein, dass man die Ampeln so schaltet, dass man selbst an einer Straße mit komplizierten Abbiegerverhalten so etwas wie eine grüne Welle hinbekommt. Dass die grüne Welle dann früh in Richtung Leipzig und abends in Richtung Sachsen-Anhalt geschaltet wird, liegt für mich auf der Hand. Wir werden da weiter dran bleiben.

Ein etwas anderes Problem stellt die Entschärfung der Kreuzung Postweg/ Schmiedeberger Straße dar. Hier soll die Variantenuntersuchung im 1. Quartal abgeschlossen sein. Sind Sie zufrieden?

Nicht richtig. Wir haben den Eindruck, dass der Verkehr nach dem Umzug von Aldi noch einmal zugenommen hat. Damit ist die Unfallgefahr an dieser Kreuzung noch größer geworden. Im Gespräch war bisher immer nur ein großer Kreisverkehr. Wenn diese Variante, aus welchen Gründen auch immer, nicht geht, setzen wir auf die kleinere. Aus meiner Sicht ist es hinnehmbar, wenn große Fahrzeuge dann auch mal über den befestigten Mittelkreis fahren müssen. Eine weitere Ampel in Bad Düben ist dagegen für mich keine Option.

Von Ilka Fischer