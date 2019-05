Bad Düben

Der Andrang war riesig, dabei sind die Räume noch nicht fertig gestaltet. Am Mittwochmittag hat der Verein Museumsdorf Dübener Heide die neuen Schauwerkstätten an der Obermühle als Betreiber offiziell übernommen: „Machen Sie das beste daraus, gemeinsam mit uns zusammen“, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG), bevor sie mit Vereins-Chef Werner Wartenburger das Eröffnungsband durchschnitt. Eigentlich sollte all das viel früher passieren, doch die Sanierung mutierte zum Mammutprojekt. Die überputzte Klinkerfassade bröckelte, Dach und Gebälk waren morsch, ein Holzschädling hatte ganze Arbeit geleistet.

Zur Galerie Der erste Eindruck war schon mal ein sehr guter. Am 1. Mai wurden die neuen Schauwerkstätten an Bad Dübens Obermühle an den Verein Museumsdorf Dübemer Heide übergeben. Die Räume werden jetzt nach und nach gestaltet.

Statt Sanierung fast vollständiger Abriss

Statt Sanierung hieß es Abriss, dann Wiederaufbau nach Vorgaben des Denkmalschutzes. Trotz allem gab es immer Leute, die an das Projekt geglaubt haben, nannte Münster stellvertretend Verein, Stadträte, Verwaltung, Fördermittelgeber und Denkmalschutz. Rund 1,9 Millionen Euro stecken in dem Objekt, vieles, aber nicht alles konnte über Fördermittel abgedeckt werden. Erinnert wurde an diesem Tag auch an zwei Menschen, die entscheidend an dem Projekt mitwirkt haben, die Vollendung aber nicht mehr erlebten: die viel zu früh verstorbene Vereins-Chefin Katharina Scharr und Architekt Roland Papert.

Pfingstmontag findet hier die Eröffnung des Deutschen Mühlentages in Nordsachsen statt

Bevor die Gäste die Räume erkundeten, wagte Werner Wartenburger gedanklich einen Blick in die Zukunft. Druckerei, Öl- und Senfmühle, Schuhmacherwerkstatt, Handwerkerraum, Vortragsraum und mehr sind geplant. Bis alles fertig ist, wird es noch dauern. Fortschritte sollen zu erkennen sein, wenn Pfingstmontag die Eröffnungsveranstaltung des Deutschen Mühlentages hier stattfindet.

Die erste Veranstaltung gab es bereits am Mittwochnachmittag, weitere folgen

Nach der Eröffnung folgte bereits die erste Veranstaltung. Die Leipziger Schriftstellerin Cornelia Lotter las aus Ihrem Thriller „Nattertal“,- einem Krimi, der in der Dübener Heide handelt. Am Sonnabend wird die in Bad Düben bekannte Band „Heimspiel Bad Düben“ an der Mühle spielen. Beginn ist um 16 Uhr, je nach Wetter im Freien oder in der Bibliothek der neuen Schauwerkstätten. Getränke verkauft der Verein. Der Eintritt ist frei, die Band sammelt eine Spende ein.

Ebenso am Sonnabend findet der erste Trödelmarkt vormittags an der Bockwindmühle statt. An der Obermühle gibt es ab 11 Uhr frisches Brot aus dem Steinbackofen, ab 10 Uhr Klettern und Balancieren mit Ingo. Am Sonntag um 14 Uhr öffnet erstmals in der Saison das Mühlen-Cafe.

Von Kathrin Kabelitz