Bad Düben. Noch sieht es nach viel Arbeit aus: Doch inzwischen steht fest: Am Montag, dem 20. März, soll die neue Aldi-Filiale, die seit Mai vorigen Jahres an der Ecke Windmühlenweg/Postweg in Bad Düben entsteht, eröffnet werden.

„Der seit sieben Jahren strengste Winter hat leider doch für eine gewisse Verzögerung gesorgt“, berichtet Torsten Spaller, zuständiger Expansionsleiter bei Aldi Nord. Während der Innenausbau relativ witterungsunabhängig erfolgen kann, brachten die tiefen Temperaturen der vergangenen Wochen den Zeitplan für die umfangreichen Außenarbeiten doch etwas ins Rutschen. Die Firmen seien aber alle richtig gut dabei und würden, so Spaller, jetzt „Butter bei die Fische“ machen. Das bedeutet: Bis zum 20. März werden zumindest alle für den Marktbetrieb wesentlichen Arbeiten abgeschlossen sein. Bis dahin haben insbesondere auch die Mitarbeiter von Bau- und Haustechnik Bad Düben, die nach dem Rohbau auch den Auftrag für die umfangreichen Arbeiten im Parkplatzbereich erhielten, noch kräftig zu tun. Peter Neumann, Bauleiter Bereich Tiefbau, versicherte aber, dass bis zur Eröffnung das Gröbste fertig sein wird. „Die Restarbeiten erfolgen dann so schnell wie möglich.“

Wie berichtet, wird Aldi dann die bisherige kleinere Filiale in der Schmiedeberger Straße 3 schließen. Was aus dieser zentral gelegenen Immobilie wird, steht noch nicht fest. Siegfried Eichardt von der Delitzscher Eichardt-Hausverwaltungs-GmbH verwaltet die ab April ungenutzte Immobilie für dessen Münchener Besitzer. „Unterschrieben ist noch nichts, doch ich weiß, dass der Eigentümer derzeit mit verschiedenen Getränkemärkten verhandelt.“

Von Ilka Fischer / Steffen Brost