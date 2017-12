Bad Dübens neuer Internet-Auftritt ist für Smartphone und Tablet optimiert

Bad Düben. Bad Dübens neuer Internetauftritt ist seit diesem Monat online – und das mit einem durchaus ansprechenden und farblich gefälligen Design sowie einer benutzerfreundlichen Oberfläche. Ziel der im Februar vom Stadtrat beauftragten Überarbeitung des kurstädtischen Internet-Auftritts war es, zum einen einen barrierearmen, einheitlichen, modernen und übersichtlichen, möglichst bildreichen und weitgehend textarmen Auftritt im weltweiten Netz zu schaffen. Zudem musste die Seite zwingend neu programmiert werden, weil das bisherige Format nicht mehr zulässig ist. Ein weiterer Punkt, auf den die Stadträte bei der Auftragsvergabe an die Leipziger Firma clickstorm hingewiesen hatten: Der Internet-Auftritt sollte gezielt für die mobile Nutzung auf Tablet oder Smartphone eingerichtet werden. Und das ist mittels eines sogenannten Responsiv Design auch passiert, sie passt sich jetzt optimal an, betont Bad Dübens Marketing-Manager Michael Seidel. Ruft man die Seite auf, kann man den Kurstadt-Icon unter dem Stichwort „Sichern“ auf den Home-Bildschirm des mobilen Endgerätes laden. „Dann ist sie mit einem Klick wie eine App nutzbar“, so Seidel. Der funktionale Aufbau der Seite sei etwas anders als auf einem normalen Computer-Bildschirm, aber immer noch gut händelbar.

Lob für die Projektgruppe

Für die Umsetzung hatte das Projekt-Management um Andrea Kern auch von den Stadträten viel Lob erhalten. Über Wochen hinweg waren die einzelnen Seiten mit Inhalten gefüllt worden. Das bringt auch für die Bürger Vorteile mit sich, weil auch viele Formulare online abrufbar sind. So können die Nutzer zeitaufwendige Wege ins Rathaus sparen, Abläufe werden automatisiert und vereinfacht.

Für das Rathaus-Team hat die neue Seite den Vorteil, dass sie innerhalb kurzer Zeit fortlaufend aktualisiert werden kann. Hinzu kommen soll in absehbarer Zeit auch eine eigene Facebook-Seite der Stadt.

Von Kathrin Kabelitz