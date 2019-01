Bad Düben

Das Band war noch nicht durchschnitten, da standen am Donnerstagvormittag bereits die ersten Kunden vor der Einfahrt zum neuen Wertstoffhof im Gewerbegebiet Süd-Ost in Bad Düben. Ein paar offizielle Worte gab es noch, dann griffen Anke Dusi, Geschäftsführerin der Abfall- und Servicegesellschaft (ASG), Bürgermeisterin Astrid Münster und Landkreis-Dezernent Eckhard Rexroth zur Schere. „Für die ASG hat gerade das fünfte Jahr ihrer Tätigkeit im Auftrag des Landkreises begonnen. Wir sind ein junges Unternehmen und nicht sehr groß mit 18 Mitarbeitern. Daher ist das Projekt, zu dessen Eröffnung wir heute hier sind, für uns umso bedeutender.“

Wertstoffhöfe sind Bestandteil des Entsorgungsauftrages

Im Entsorgungsauftrag des Landkreises ist der Betrieb von Wertstoffhöfen fest verankert. Bisher setzte die ASG auf vorhandene Strukturen – in Taucha auf den von Remondis geführten Standort, in Schkeuditz auf das Areal der Kreiswerke Delitzsch. „Hier in Bad Düben war die Zusammenarbeit mit der Firma Enge eine im wörtlichen Sinne enge“, so Dusi. Dass der Wertstoffhof solch ein Erfolgsmodell werden würde, damit sei nicht zu rechnen gewesen. Eines, das auch Schattenseiten hatte: „Lange Schlangen schon vor Beginn, Staus auf der Eilenburger Straße. Streit auf dem Hof, wenn es weder vor noch zurück ging und Sammelmengen, die denen in Spröda gleichkommen – all dies führte zu Überlegungen, wie die Situation entspannt werden könnte“, so Dusi.

Stadt unterstützte Anliegen von Beginn an

Mit der Idee, einen neuen Hof im Gewebegebiet zu bauen, sei man bei der Stadt auf offene Ohren und viel Unterstützung getroffen. Das Areal biete nun wesentlich mehr Platz und Übersichtlichkeit sowie gut ausgebaute Flächen und mehr Service dank längerer Öffnungszeiten und besserer Anfahrtsmöglichkeiten. Astrid Münster freut sich darüber, „auch wenn es immer noch Leute gibt, die offenbar nicht wissen, wo Sie zu finden sind.“ Beispielsweise, was Gartenabfall betrifft, der illegal mittlerweile überall in öffentlichen Anlagen entsorgt werde. Münster sprach in diesem Zusammenhang zudem kritisch den Fakt an, dass die Stadt verstärkt damit zu kämpfen habe, dass Hausmüll immer wieder illegal in den öffentlichen Papierkörben entsorgt werde.

Über 250 000 Euro wurden investiert

Über 250 000 Euro wurden investiert. Mit der Dübener Bau- und Haustechnik und den Planern des Delitzscher Büros probau habe man in der Bauphase gute Partner gehabt. Da Baukosten über 20 Jahre abgeschrieben werden können, wirke sich das auf die jährlichen Abfallgebühren in vertretbarem Rahmen aus.

Von Kathrin Kabelitz