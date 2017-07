Bad Düben. In der zurückliegenden Woche fuhren Möbelwagen bei dem neuen Pflegeheimanbau der Arbeiterwohlfahrt in Bad Düben vor. „Ja“, bestätigt Marko Schreiber, „der Bau ist fertig.“ Es werde bereits kräftig eingeräumt. So müssten nun die Pflegebetten montiert, Gardinenstangen angebracht, Vorhänge aufgezogen werden. Außerdem würden auch noch etliche Abnahmen wie die in Sachen Brandschutz oder vom Gesundheitsamt sowie die Feinreinigung erfolgen.

Etat wird eingehalten

Marko Schreiber, der im April 2016 die Geschäftsführung des Awo-Kreisverbandes übernahm, ist mit dem ersten Großprojekt, das unter seiner Regie vollendet wird, sehr zufrieden. Der 2,5 Millionen Euro umfassende Etat wurde eingehalten. „Wir werden zudem, wie geplant am 1. August, die ersten Bewohner begrüßen können“, blickt er voraus. Insgesamt sei inzwischen die Hälfte der 28 neu geschaffenen Pflegeheimplätze, die den Komplex Neumärker Straße / Lutherstraße mit bereits bestehendem Pflegeheim, aber auch Sozialstation und betreutem Wohnen vervollständigen, vergeben. In Sachen Pflegefachkräfte sowie Personal für Küche und Reinigung sei alles klar. Im Bereich der Pflegehilfskräfte würden in diesen Tagen abschließende Bewerbergespräche geführt. Insgesamt, so sagt Marko Schreiber, werden sich damit 60 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit um die 83 Bewohner des gesamten Pflegeheimes kümmern. Dass die sieben neuen Doppel- und vierzehn Einzelzimmer recht schnell komplett belegt sein werden, davon geht der Geschäftsführer jedenfalls aus.

Tag der offenen Tür am 26. August

Wer neugierig auf das Objekt, aber auch auf die anderen Angebote in dem Awo-Viertel ist, der sollte sich schon mal den 26. August vormerken. An diesem Sonnabend lädt der Wohlfahrtsverband von 14 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.

Von Ilka Fischer