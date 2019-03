Bad Düben

Luftballons schmücken das Straßenschild mit der Aufschrift „Louise-Hauffe-Ring“ in Bad Düben. Dutzende Autos parken an der Seite und weiter hinten steht eine Traube Menschen, die am Sonnabend dabei sein will, wenn Investor, Bürgermeisterin und Sparkasse Leipzig den Startschuss für die Vermarktung des neuen Wohngebietes an der Torgauer Straße geben.

30 Grundstücke entstanden

Lange hat es gedauert, bis die 30 000 Quadratmeter große Fläche im Südosten der Kurstadt, wo einst ein Möbelhaus stand, später ein Gebrauchtwarenhandel, so erschlossen wurde, dass jetzt Platz für Eigenheime ist. Verantwortlich dafür ist Investor Matthias Riedel, seines Zeichens Geschäftsführer der BK Bau-Konzept Dienstleistungsgesellschaft mbH Wölkau, die wiederum den Eigenheimstandort aus der Taufe hob. Auf den 30 000 Quadratmetern Fläche können etwa 30 Grundstücke mit einer Größe zwischen 500 und 1000 Quadratmetern bebaut werden. Zudem sei Platz für ein größeren Gebäude, zum Beispiel für betreutes Wohnen. Riedel vermarktet über seine Firma die Grundstücke größtenteils selbst und baut die Häuser nach den Vorstellungen ihrer künftigen Bewohner. „Das Schöne ist, dass hier alles möglich ist“, erzählt der 61-Jährige. Ob Bungalow-Stil oder Stadtvilla – der Bebauungsplan lässt vieles zu. Drei Grundstücke sind bereits verkauft. Dabei handele sich um jene, die weiter hinten liegen mit Blick auf ein Feld.

Bausparkasse vermarktet Flächen

Auch die Sparkasse Leipzig beziehungsweise die Bausparkasse LBS ist mit im Boot. Diese vermarktet Grundstücke zwischen 600 und 900 Quadratmetern Fläche, die wiederum bauträgerfrei seien, erklärt Gebietsverkaufsleiterin Ria Wächter von der LBS. Vorteil hier: Bauwillige könnten Architekten oder Baufirmen selber auswählen. Gleichzeitig werde die Finanzierung angeboten. Wie Silke Gans von der Sparkasse Leipzig sagte, böte die Dübener Filiale extra eine Ansprechpartnerin zur Baufinanzierung an. „Wir wollen somit kurze Wege schaffen und alles aus einer Hand anbieten.“

Immer mehr Bauwillige in Bad Düben

Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) ist froh, dass der Wohnstandort nunmehr vermarktet werden könne. „Wir merken schon, dass es immer mehr Bauwillige in Bad Düben gibt. Die Anzahl der Bauanträge ist gestiegen“, weiß die Stadtchefin. Zudem seien in Leipzig die Grundstückspreise inzwischen extrem hoch, viele würden auf die Kleinstädte im Umland ausweichen. Das kann auch Investor Riedel bestätigen. „In Markkleeberg zahlt man mittlerweile 500 Euro für den Quadratmeter Fläche, in Taucha um die 300 Euro. Da sind wir mit 89 Euro noch günstig.“ Riedel ist deshalb guter Dinge, dass die Grundstücke im Hauffe-Ring in spätestens 24 Monaten vergriffen sind.

Bad Düben will weiteres Bauland schaffen

Dass Bad Düben mehr Bauland vertragen könnte, weiß auch Bürgermeisterin Münster. So wolle die Stadt alsbald den Weg ebnen, damit Flächen zwischen Schalm und ehemals Mafah-Gelände sowie zwischen Hüfnermark und den Kleingärten zu weiteren Eigenheimstandorten werden können. Die befinden sich zwar nicht im Stadteigentum, Besitzer könnten diese dann aber verkaufen – und würden, weil Baulandstatus, finanziell profitieren. Außerdem will die Stadt weiter den kommunalen Wohnungsbestand sanieren und das Wohnumfeld verbessern, kündigt Münster an, damit es die großen Unternehmen in der Stadt sowie Waldkrankenhaus und Reha-Zentrum einfacher haben, neuen Fachkräften auch eine Lebensperspektive vor Ort zu bieten – zum Beispiel im eigenen Haus.

Von Nico Fliegner