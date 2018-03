Bad Dübens Bürgermeisterin sieht Planungen zu Grundzentren kritisch

Bad Düben. Bad Dübens Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG) hat sich bezüglich der Fortschreibung des Regionalplans Westsachsen kritisch zu den Planungen der Grundzentren geäußert. „Meine Kollegen des Städtebundes Dübener Heide und ich sehen es äußerst problematisch, wenn Gemeinden, die jahrelang als Grundzentrum mit Versorgungsaufgaben geführt wurden, diesen Status nicht mehr zugesprochen bekommen.“ Sie könne nicht nachvollziehen, dass man Nordsachsen bezüglich der Grundzentren „so ausdünnt und im südlichen Leipziger Raum neue Verbünde in den Plan aufnimmt, die es vorher gar nicht gab“. Wenn die Entwicklung so ist, sei dies zwar schön für diese Verbünde, aber „man darf dann in Nordsachsen nicht reinweg auf Zahlen schauen, sondern muss die fehlenden Entwicklungsmöglichkeiten im Blick haben“.

Bad Düben bleibt Grundzentrum

So wie im Fall Dommitzsch, das die Elbe auf der einen, Sachsen-Anhalt auf der anderen Seite habe. Ebenso kämpfe Mockrehna um den für Aspekte wie Größe des Einzelhandels, Fördermittel, ÖPNV, Grund- und weiterführende Schulen entscheidenden Status Grundzentrum. Münster sprach sich in diesem Zusammenhang für mehr Gemeinde-Kooperationen und Verbünde aus, auch wenn ein solcher mit Bad Düben nicht historisch gewachsen sei.

Für die Kurstadt bleibt laut aktuellem Entwurf alles weitgehend wie bereits im Landesentwicklungsplan vorgesehen. Demnach ist Bad Düben als Grundzentrum mit den Sonderfunktionen Tourismus und Gesundheit festgelegt. Zudem seien beide Umgehungsstraßen mit benannt. Die Stellungnahme Bad Dübens ist zur Stadtratssitzung am 22. März ein Thema.

Bürger können sich zu Plänen äußern

Bis 29. März können Stellungnahmen zur Fortschreibung des Regionalplans abgegeben werden. Bürger, deren Belange durch den Regionalplanentwurf betroffen sind, werden gebeten, Hinweise, Anregungen und Bedenken in der Landesdirektion Sachsen in Leipzig, beim Regionalen Planungsverband Westsachsen oder über die ausdrücklich gewünschte Online-Beteiligung (https://buergerbeteiligung.sachsen.de) abzugeben. Bei Fragen: 0341 33 74 16 10 oder post@rpv-westsachsen.de.

Von Kathrin Kabelitz