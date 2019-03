Bad Düben

Was macht eine Flussmeisterei? Gibt es beim Füllen von Sandsäcken etwas zu beachten? Mit welcher Spezialtechnik werden Gewässer gepflegt? Auf solche und viele andere Fragen bekamen die Besucher am Sonntag Antworten. Die Landestalsperrenverwaltung Sachsen hatte zum Blick hinter die Kulissen der Flussmeisterei Bad Düben eingeladen. Anlass war der Weltwassertag, den die Vereinten Nationen seit mehr als 20 Jahren im März begehen. Und viele Bad Dübener nutzten die Möglichkeit, das Unternehmen zu besuchen.

Unterhaltung der Deiche ist ein wichtiger Aspekt

Die beiden Pressesprecher Patricia Zedel und Günter Eckert informierten die Besucher unter anderem darüber, wofür eine Flussmeisterei alles zuständig ist. „Für die Unterhaltung der Deiche, vor allem entlang der Mulde, der Gewässerläufe und Anlagen. Daneben sichert die Flussmeisterei auch den Hochwasserschutz der Großen Kreisstadt Eilenburg ab“, erklärte Eckert.

In der Flussmeisterei Bad Düben arbeiten aktuell zehn Wasserbauer, ein Auszubildender, ein Flussmeister, ein Stellvertreter und eine Bürokraft. Sie sind für 120 Kilometer Fließgewässer und 62 Kilometer Altarme verantwortlich. Im Bereich Hochwasserschutz kommen 48 Kilometer Deiche, 28 Siele, zwei Deichcharten und sieben Kilometer Hochwasserschutzmauer hinzu. Yannik Münster, Auszubildender zum Wasserbauer im zweiten Lehrjahr, war ein gefragter Gesprächspartner. „Mir macht der Job viel Spaß. Man ist immer draußen und zum Feierabend sieht man, was man geschafft hat. Denn unsere Aufgaben sind vielfältig. Reichen von Böschungsmaat, Ufersicherung bis hin zur Gehölzpflege“, erzählt Münster.

Fahrzeugpark der Flussmeisterei ist zu sehen

Auf dem Hof der Flussmeisterei hatten die Mitarbeiter ihren Fahrzeugpark aufgebaut. Hingucker war vor allem der Truxor – ein Mähboot, das in kleinen Fließgewässern wie Lober und Schwarzbach das Grünzeug schneidet. Vor allem die Kinder nutzten die Möglichkeit und durften einmal Probesitzen. Auch Thea und Ella Anders aus Bad Düben gefiel die Fahrzeugschau. „Hier kann man mal in einen Lkw reingucken. Das ist ganz schön spannend, weil dort so viele Schalter und Hebel sind“, erzählten die Grundschüler. Zahlreiche Schautafeln informierten die Besucher über verschiedene Projekte, auch das bislang größte. Dabei handelt es sich um den Polder Löbnitz. Nach Abschluss der rund 70 Millionen Euro teuren Baumaßnahme 2025 umfasst der Polder letztlich eine Fläche von 1500 Hektar. Während sich die Erwachsenen von den Experten die Gewässerunterhaltung, Hochwasserschutz und Ausbildungsmöglichkeiten erklären ließen, durften die jüngsten Besucher in einer Sandspiel- und Bastelecke toben.

Veranstaltungen zum Weltwassertag auch im Heide Spa und in der Schwimmhalle

Auch das Heide Spa Hotel & Resort beteiligte sich rund um den Weltwassertag wieder mit einigen Aktionen für ihre Gäste. So gab es unter anderem eine Aqua-Fitness und eine Aqua-Zumba in der Badelandschaft, Stadtführer Torsten Gaber berichtete InteressantesrRund um das Wasser während einer Führung im Kurpark, in der Wellness-, Beauty- und Therapieabteilung wurde den Gästen Ingwer- und Gurkenwasser gereicht. In der Schwimmhalle Eilenburg gab es einen Vortrag.

