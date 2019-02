Bad Düben

Der erste Schritt ist gegangen, weitere müssen aber noch folgen: Demnach soll die Kurbetriebsgesellschaft Dübener Heide Betreiber des neuen Natursportbades werden. Der Stadtrat ist am Donnerstag-Abend der Empfehlung einer Jury gefolgt, die die Konzepte von zwei Bewerbern ausgewertet hat. Man habe deutliche Qualitätsunterschiede feststellen können. Überzeugt habe letztlich, so Bürgermeisterin Astrid Münster (FWG). Endgültig entschieden ist damit die Betreiber-Frage aber noch nicht. Die Verwaltung geht jetzt mit der Kurbetriebsgesellschaft in Vertragsverhandlungen. Führen die zum Erfolg, wird der entsprechende Kontrakt im März unterschrieben.

Dagegen fest steht, dass der Museumsdorfverein Betreiber der neuen Schauwerkstätten auf dem Gelände der Obermühle werden. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen.

Derzeit laufen auf beiden Baustellen noch die Arbeiten. Die Schauwerkstätten sollen am 1. Mai eröffnet werden, das Natursportbad am 25. Mai.

Von ka