Baderstraße in Bad Düben wird gedreht

Bad Düben. Genau in einer Woche geht es in Bad Düben andersrum. Konkret natürlich nur in der Einbahnstraße Baderstraße. Statt vom Paradeplatz in Richtung Markt dürfen ab nächsten Freitag alle Fahrzeugführer und Radfahrer nur noch genau andersrum, und damit vom Markt in Richtung Paradeplatz, die Baderstraße befahren. Bau- und Bürgeramtsleiter Thomas Brandt: „Bereits Anfang nächster Woche kommen die Rohrpfosten, am Freitag werden dann nur noch die Schilder angeschraubt.“ Die Zeitspanne, in der es weder von der einen noch von der anderen Richtung eine Einfahrt geben wird, soll damit sehr kurz gehalten werden. Gute Erfahrungen sowohl bei der Drehung selbst als auch mit der geänderten Verkehrsführung hat die Stadt bereits im vergangenen Jahr gemacht. Damals musste die Baderstraße wegen der Baustelle Awo-Pflegeheim in der Lutherstraße schon einmal gedreht werden.

Auch Radfahrer dürfen nur in eine Richtung radeln

Dass die Baderstraße nicht wenigstens von Fahrradfahrern beidseitig befahren werden kann, wird in Bad Düben durchaus kontrovers diskutiert. „Doch Polizei und Straßenverkehrsamt haben dafür keine Empfehlung gegeben“, so Thomas Brandt. Da die Baderstraße auf der Hälfte einen rechtwinkligen Knick macht, was die Sichtverhältnisse entscheidend beeinträchtigt, sei diese Entscheidung aber nachvollziehbar.

Baderstraße für Touristen interessanter

Dass die Baderstraße überhaupt gedreht wird, liegt an dem 67 Kilometer langen Torgischen Radweg, der inzwischen von Delitzsch über Bad Düben bis Torgau führt. Bei dem vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr in Auftrag gegebenen Konzept zur Überarbeitung der touristischen Haupt-Radwege in Sachsen wurde für diesen ein attraktiverer Weg durch die Kurstadt gesucht. Bei der anstehenden Neuausschilderung wird der Radweg nun wie bisher vom Naturparkhaus kommend zum Anger geführt. Danach geht es aber statt nach links, rechts in die Kirchstraße und von dort in die Baderstraße. Die von typischen Altstadthäusern gesäumte Pflasterstraße, die zudem im Paradeplatz samt Gastronomie mündet, sehen die Radwegexperten für Touristen als interessanter an als die Gartenstraße. Über die Dommitzscher Straße führt die neue Route dann in den Waldhofweg Richtung Authausen auf die bisherige Route.

Von Ilka Fischer