Bad Düben

Dem Familienunternehmen Bäckerei Beckert in Bad Düben drohte noch zu Beginn des Jahres das Aus. Lange suchte Bäckermeister Jürgen Beckert händeringend nach Personal. Jetzt ist Verstärkung da. Der 41-jährige André Bess ist der Neue in der Backstube. Der gelernte Zweiradmechaniker arbeitete unter anderem als Kellner und Pizzabote. Und brachte auch ein bisschen Erfahrung in die Backstube mit. Denn er arbeitete früher schon einmal in einer Bäckerei. „Ich war bereit für Veränderungen. Da habe ich vom Hilferuf der Bäckerei in der Leipziger Volkszeitung gelesen. Ich habe mich beworben. Mittlerweile ist das schon fast ein halbes Jahr her“, erzählt der Geselle.

Entlastung für Familie

Auch für die Konditormeisterin Maria Beckert ist die neue Situation ein kleiner Lichtblick. Sie hofft dadurch, ihre Eltern Silke und Jürgen etwas entlasten zu können. „Es war schon sehr kritisch. Ein Mitarbeiter hat uns nach 20 Jahren von heute auf morgen verlassen hat. Unter diesen Bedingungen konnten wir den Betrieb in unserer Backstube nur noch mit größter Mühe aufrechterhalten“, erzählt Maria Beckert.

Mit der Einstellung von André Bess ist etwas Hektik aus der Backstube gewichen. Für den Gesellen beginnt die Schicht kurz vor ein Uhr in der Nacht. Dann kümmert er sich hauptsächlich um den Teig für die Brote und Brötchen. „Das ist hier noch echtes Handwerk. In der anderen Bäckerei wurde das alles maschinell gemacht. Mir macht der Job hier echt Spaß. Ich glaube, hier bleibe ich länger“, sagt Bess.

„Er fügt sich gut ein“

Auch Bäckermeister Jürgen Beckert ist voll des Lobes. „Er ist nett, lernwillig und fügt sich in das Familienteam ein“, bringt es der Chef auf den Punkt. Jetzt hoffen die Beckerts, dass sich auch noch jemand als Verkäuferin findet, denn auch hier ist dringend Verstärkung für die Haupt- und Nebenfilialen notwendig.

Von Steffen Brost