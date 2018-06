Bad Düben

Parallel zum Strandtag am Stadtstrand macht der Freundeskreis der Modellballonflieger unter dem Motto „Ein bunter Reigen“ – natürlich abhängig von Wind und Wetter – in der Kurstadt Station.

Günter Obst aus Bad Schmiedeberg und weitere Ballon-Piloten stellen ihr Hobby vor. Der 78-Jährige hat sich seit seinem Ruhestand 2008 dem Modellballonfliegen verschrieben. Eines reizte den Schmiedeberger schon immer: die Perspektive aus halber Höhe. Er stieß bei Recherchen im Internet auf die Modellballone.

Ein Jahr lang wurde fleißig gebastelt, getüftelt, konstruiert, probiert und gebaut und schließlich ließ er seinen ersten Ballon steigen. Erst mit einem Minikorb unter der Ballonhülle und später mit einer Konstruktion, an die er auch eine Spiegelreflexkamera montieren konnte. Seitdem gelingen Obst viele Aufnahmen, mit denen er mittlerweile einen Kalender mit Motiven auf die nordsächsische Kurstadt herausbrachte.

Das Ballontreffen in Bad Düben ist gewissermaßen ein Vorglühen für den Hauptakt – das siebte Ballonfest am Sonnabend in Bad Schmiedeberg. 7 Uhr geht es mit dem Ballonfahren für Frühaufsteher (Wettbewerbe) los. 10 Uhr starten Am Ziegeleiteich Ballon-Vorführungen, 21 Uhr klingt das traditionelle Ballonglühen mit dem Chor Lyra am Kurhaus/Kurpromenade aus.

Von LVZ