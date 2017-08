Bauantrag für Bad Dübens neues Gymnasium steht

Mit zwei neuen 5. Klassen startet Bad Dübens Evangelisches Schulzentrum am Montag in sein zweites Jahr. Passend zum Anlass ist der Schulträger-Verein in Sachen neues Domizil den nächsten Schritt gegangen: Der Bauantrag für den Umbau des Objektes in der Durchwehnaer Straße ist gestellt.