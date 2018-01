Baustart für neuen Klinik-Bereich in Bad Düben

Bad Düben. Am Waldkrankenhaus in Bad Düben ist der Startschuss für den Neubau des neuen Medizinischen Versorgungszenturms (MVZ) gefallen. Damit will der Klinikbetreiber Mediclin die ambulante Versorgung in Bad Düben stärken. Dieser Tage wurde bereits mittels eines Baukrans das Stahlgrundgerüst auf das ehemalige und nicht mehr genutzte Parkdeck gehievt, wo das MVZ entsteht. Die neuen Räume sollen dann Wege verkürzen und den Komfort für die ambulanten Patienten weiter steigern. Wenn das Stahlgerüst auf dem Parkdeck aufgebaut ist, gehen die Arbeiten weiter. Dann soll das neue MVZ, das in Containerbauweise entsteht, im Laufe des Frühjahres Stück für Stück auf das Stahlgerüst Stück aufgebaut werden. Der Neubau des MVZ, das derzeit noch im Haus 2 des Reha-Zentrums untergebracht ist, befindet sich aktuell in der Endphase der Planungen.

Außerdem will das Reha-Zentrum seine Kapazitäten im Laufe des Jahres um 17 Betten innerhalb der bestehenden Gebäudehülle zu erweitern. Dafür soll eine zusätzliche Station im Haus 1 geschaffen werden. Auch die Funktionsdiagnostik soll von Haus 1 in das Haus 4 umziehen, wo Patienten und Mitarbeiter von helleren und größeren Räumen profitieren. Die Investitionen für das Gesamtvorhaben inklusive MVZ-Neubau werden sich auf etwa 1,7 Millionen Euro belaufen. Im Waldkrankenhaus und Reha-Zentrum Bad Düben sind rund 400 Mitarbeiter beschäftigt.

Von Steffen Brost