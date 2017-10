Bei Bad Düben brennen 500 Strohballen

Bad Düben. Am Samstag heulten kurz nach Mitternacht die Sirenen in Bad Düben, efensee und Authausen. Die KameradenTi wurden zu einem Brand auf ein Feld zwischen Bad Düben und Pristäblich gerufen. Dort standen 500 Strohballen in voller Ausdehnung in Flammen. Zu retten gab es nichts mehr, löschen wäre sinnlos gewesen, darum ließen die Feuerwehrleute das Stroh kontrolliert abbrennen. Mit einem Tanklöschfahrzeug hielten die Bad Dübener Brandwache. Der Einsatz endete 7.45 Uhr am Sonntag. Zur Brandursache und Schadenshöhe gibt es noch keine Angaben.

Von lvz