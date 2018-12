Bad Düben

Im Blumengeschäft bei Susan Geist in Bad Düben steht das Glück – und das gleich in dutzendfacher Ausführung. Aus kleinen Blumentöpfen schauen Schornsteinfeger fröhlich lachend, ringsherum rankt der Glücksklee. „Der ist sogar vierblättrig“, sagt die 47-Jährige, die in ihrem Geschäft Blumen-Geist hauptsächlich Blumen und Dekorationsartikel verkauft. Den Glücksklee gebe es in kleinen und größeren Variationen. „Der ist unser Klassiker.“ Etwas moderner kommt der Glücksbambus daher. Dabei handelt es sich um eine pflegeleichte Zimmerpflanze. Auch die ersten Frühblüher stehen bereits im Geschäft.

Bedeutung der Glücksboten

Der Schornsteinfeger hat als Glücksbote eine besondere Bedeutung. Etwas Asche vom Kaminkehrer im Gesicht soll Glück bringen. Seinen Ursprung hat dieser Aberglauben im Mittelalter. Damals fingen Häuser leichter und häufiger Feuer als heute. Der vierblättrige Klee soll wiederum bösen Zauber abwehren und magische Kräfte verleihen – aber eigentlich nur, wenn man ihn in der freien Natur findet. Im Mittelalter wurde vierblättriger Klee übrigens in die Kleidung Reisender genäht, damit diese sicher ans Ziel gelangen.

Kleine Geschenke

Vor allem in den Tagen um den Jahreswechsel sind solche Glücksboten bei Susan Geists Kunden beliebt. „Viele wollen die haben und dann auf einer Silvesterparty verschenken“, erzählt sie. Auch einheimische Gaststätten haben sich schon bei ihr mit Deko-Artikeln für die Tische eingedeckt. Selbst mit Beginn des neuen Jahres kämen die Leute zu ihr, um solche kleinen Mitbringsel für die Arbeitskollegen zu kaufen.

Von Nico Fliegner