Bei Hohenprießnitz brennen 60 Strohballen

Hohenprießnitz. In der Muldenaue bei Hohenprießnitz standen am Mittwochabend 60 Strohballen in Flammen. Das Feuer löschten die Einsatzkräfte der Feuerwehren Hohenprießnitz, Zschepplin und Bad Düben. Letztere rückten mit dem Tanklöschfahrzeug aus. Es ist der zweite Brand von auf Feldern herumliegendem Stroh innerhalb weniger Tage in der Eilenburger Region. Bereits am Wochenende standen 500 Ballen nahe Pristäblich in Flammen, womit die Frage nahe liegt, ob hier ein Feuerteufel am Werk ist, der das Stroh mutwillig anzündet.

Das sagt die Polizei

Die Polizeidirektion in Leipzig geht davon nicht aus. Sprecher Alexander Bertram sagte am Donnerstag, dass im Hohenprießnitzer Fall zwei Jungen im Alter von 12 und 13 Jahren für die brennenden Strohballen verantwortlich seien. Sie hätten Böller gezündet. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Die mutmaßlichen Verursacher seien nicht strafmündig und den Eltern übergeben worden. Da es sich um in Deutschland nicht zugelassene Böller handelte, hat dies noch ein Nachspiel.

Schaden: 7500 Euro

Im Pristäblicher Fall habe der Schaden 7500 Euro betragen. Laut Bertram könnte es sich dabei um eine Selbstentzündung handeln, so die ersten Erkenntnisse. Grund sei, dass der Brandherd im Inneren der gestapelten Ballen lag.

Von Nico Fliegner