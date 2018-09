Bad Düben

Es war ein kleiner runder Geburtstag, zu dem das Heide Spa am Wochenende einlud. Zum 20. Mal fand rings um den Wellness-Tempel das Nordsächsische Erntefest statt. Traditionell dreht sich seit 1998 alles rund um den Apfel – das Lieblingsobst der Deutschen. „Wir wollen unser Haus für die Menschen öffnen, sie mit Aktionen und Veranstaltungen anlocken, bei uns reinzuschauen und uns kennenlernen“, sagte Kurdirektor Ole Hartjen.

Zur Galerie Frisch Geerntetes stand im Mittelpunkt des Erntefestes in Bad Düben.

Auch Organisator Olav Schaar vom Heide Spa zeigte sich zufrieden. „In diesem Jahr konnten wir 23 zum Teil regionale Händler und Direktvermarkter gewinnen. Von Anfang an war und ist es uns wichtig, den regionalen Bezug der Stände zu haben“, so Schaar. Die Händler boten regionale Vielfalt wie beispielsweise Bienenhonig aus dem Alaunwerk, Brot aus der Niedermühle, Bratwürste aus Laußig, Äpfel aus Wöllmen oder Fisch aus Schnaditz an. Aber auch typische Marktware wie Pantoffeln, Haushaltsgegenstände sowie Käse- und Molkereierzeugnisse wurden angeboten. Den Besuchern gefiel die bunte Auswahl. „Wir haben Äpfel eingekauft und ein paar kleine Leckereien für meine Enkelinnen Pauline und Marie mitgenommen“, erzählte der Bad Dübener Hans-Joachim Stelter. Viel zu sehen gab es beim Landschaftspflegeverband Nordwestsachsen. Geschäftsführerin Veronika Leisner hatte auch diesmal in Zusammenarbeit mit dem Wöllmener Obsthof Dottermusch über 200 Kürbis- und 60 Apfelsorten mitgebracht. „Es ist ein gutes Obstjahr. Die Sonne hat die Äpfel in diesem Jahr besonders süß gemacht“, so Leisner.

Von Steffen Brost